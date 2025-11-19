陸推動低空運輸創新發展 發布23個應用案例

中國交通運輸部推動低空運輸應用情境創新發展，十八日發布二十三個低空交通運輸應用情境典型案例，涉及包括低空物流配送、低空運輸生產作業、低空緊急救援等領域。

無人機低空物流可藉由靈活、高效優勢，在海島、山區等率先突破，打通物流配送最後一哩路。低空物流配送方面，山東青島於靈山島開闢北方首條海島低空物流常態化營運航線，採長距離、長航時物流無人機，全天候物資配送。海南陸續開通四條跨瓊州海峽物流航線，將原本需五小時運輸時間縮至一小時，大幅提高貨物運輸效率。

廣告 廣告

根據資料，海南自貿港洋浦港貨櫃吞吐量近年激增，海南海事局利用無人機進行貨櫃綁紮繫固核查作業，可在二小時內完成全泊位貨櫃船全面覆蓋核查，效率提升八成。長江航道局將無人機技術應用於重點河段航道巡查、航道岸域測量建模、航道應急救助等，透過無人機進行航標清潔和航標燈更換，巡查由每月二次提升至每週三次，單次巡查時間由傳統模式的三小時縮短至二十分鐘，進一步提升航道通航安全保障能力。

河北曹妃甸港集團透過輕小型無人機對大面積貨櫃場實施高效巡測，截至今（二○二五）年八月，累計完成飛行任務二千六百餘架次，年創經濟效益二千二百餘萬元，節省人力成本七十餘萬元，大幅提升散貨堆場管理運營效率。

浙江海事局建立「低空+海事」協同緊急體系，採多架次無人機「輪替飛行」模式，在船舶碰撞、船舶火災、環境污染等海上突發事件緊急處置中，助力全點位勘查、全天候監測、精準式指揮。上海海事局進行無人直升機全天候郵輪護航，有效護航半徑三十公里，最大平飛速度為巡邏艇三倍，抗風等級高達八級，提升郵輪護航效果，今年已成功保障十八艘次郵輪進出口。