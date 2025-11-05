陸推一次性台胞證 陸委會：只有少數民眾會嘗試

（中央社記者呂佳蓉台北5日電）中國大陸國台辦今天針對一次性台胞證表示，辦理只需30分鐘，每次可停留3個月。陸委會今天回應，會以落地簽方式嘗試入境中國大陸，只會是少數民眾。政府不認為會因中共相關措施，就大幅提高赴陸意願。

中國國家移民管理局4日頒發10條移民和出入境新措施。當中第9條規定，從11月20日起，將可簽發一次有效台灣居民來往大陸通行證的口岸範圍由現有58個增加至100個。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，國台辦港澳局局長兼發言人張晗表示，如果台灣民眾沒有提前辦理台胞證，想來一次「說走就走的旅行」，只要帶上自己的台灣地區出入境證件和身分證，就可以從世界各地乘坐飛機、輪船直抵大陸，在入境口岸提交辦證申請，30分鐘內即可拿到1張一次入出境有效台胞證。憑藉這張證件，就可以在大陸遊玩3個月。

張晗還表示，如果覺得3個月還不夠，可以「順便」在大陸任意縣級以上出入境管理部門申辦1張5年有效期的卡式台胞證，最短4天即可取得證件。也可以透過台灣當地旅行社代辦1張卡式台胞證，無需再辦理其他任何手續，5年內隨時來往大陸。

對於這是否會造成許多人因此去對岸旅遊，不知不覺當中被統戰？陸委會今天以書面回應，從台灣人赴中國大陸的出行安排習慣來看，絕大多數會擔心中共當局以政治或各種因素拒絕入境，因此會以落地簽方式嘗試入境中國大陸，只會是少數民眾。政府不認為會因中共相關措施，就大幅提高赴陸意願。

陸委會說，對於近年反映赴陸遭拒絕入境、失聯、不當留置盤查或疑似被限制人身自由的案件，有持續增加的趨勢，「陸方應該要正視我國人赴陸人身安全的問題及確保相關權益」。

陸委會最後指出，政府仍要提醒，中共執法不確定及法治長期欠缺透明，導致赴陸可能觸法或遭入罪之人身安全風險大增，不要被中共的惠台措施所影響，建議赴陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全。（編輯：楊昇儒）1141105