陸推10惠台措施 趙少康喊話民進黨「歡迎出來收割」

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大陸提出10項對台交流措施，趙少康點名3關鍵，歡迎民進黨「收割」。（圖／方萬民攝）

國民黨主席鄭麗文結束訪陸行程後，中國大陸12日宣布10項「促進兩岸交流合作措施」，前中廣董事長趙少康認為，兩岸直航正常化、農漁產品輸入管道，以及恢復上海、福建居民來台自由行等3大面向，會對民眾最有感，並以全民普發現金為例，呼籲民進黨出來「收割」。

趙少康指出，過去受疫情及兩岸關係影響，許多直航航點中斷，民眾往返需轉機，影響商務與探親交流，若能恢復，將對經濟與民生帶來立即改善。他強調，農漁產品銷往大陸關係基層生計，若通路擴大，將為農漁民帶來實質助益。

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針對觀光面，趙少康表示，恢復上海及福建居民來台自由行，將有助帶動觀光、餐飲與零售等產業，對目前仍在苦撐的業者是一大利多。

此外，趙少康肯定此次鄭習會展現善意，他認為雙方透過對話取代對抗是正面發展，並批評民進黨政府過去未能做到。他也直言，大陸釋出的利多能否落實，關鍵仍在民進黨態度，質疑執政黨基於選舉考量，恐不願全面開放兩岸交流，以免動搖既有「抗中」路線影響年底的選情。

趙少康呼籲民進黨，以人民利益為優先，認為即便「收割」相關政策也無妨，只要對民眾有利即可；他以過去全民普發現金政策為例，指出民進黨最終仍選擇執行，強調當前關鍵在於政府是否願意放下政治考量，推動兩岸交流措施落實。

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