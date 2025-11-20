陸揚子江船業 全速搶單新船

根據中國大陸相關單位表示，中國最大民營造船集團揚子江船業近期大幅加快接單腳步，為全年造船市場衝刺。該集團近日公布的二○二五年第三季業務報告，揚子江船業今年已承接新船訂單共五十艘，總值約二十一點七億美元，多為中小型船舶，預計在二○二七年至二○二九年間交付。

揚子江船業下半年訂單動能明顯增強，目前接單金額已達上半年五點四億美元的四點零二倍，呈現強勁成長。

本年度承接訂單包括三十八艘貨櫃船（包含一千一百TEU、一千七百TEU、一千八百TEU、二千九百TEU、三千TEU、三千一百TEU、四千三百TEU及一萬一千八百TEU等型），十艘散裝船（七萬一千載重噸及八萬三千載重噸）與兩艘四萬立方公尺LPG船。

自九月二十七日以後，該集團新增四艘三千一百TEU貨櫃船及兩艘八萬三千載重噸散裝船訂單。其中，三千一百TEU貨櫃船由合資船廠「揚子三井造船」承建，這也是其成立以來首次承造貨櫃船。

截至目前為止，揚子江船業手持訂單達二百四十五艘、八百七十七萬CGT，總值二百二十八點三億美元，交船期排至二○三○年。其中貨櫃船訂單一百二十六艘最為龐大；綠色清潔能源船型約佔總訂單價值七成以上。

另，合資船廠揚子三井造船則手持六十一艘、一百四十四萬CGT訂單，總值三十三億美元，其中近半數為液化氣船，交付期排至二○二九年。

為應對龐大訂單量，揚子江船業正積極擴大產能，其投資三十億元打造的「揚子泓遠綠色高技術清潔能源船製造基地」已於今年二月開工，預計二○二七年上半年完工，將建設三十萬噸級造船塢，大幅提升年產能。

揚子江船業表示，隨著全球經濟前景改善，市場需求逐步回升，但也指出大型船舶可交付時程已延至近五年，行業產能仍相當吃緊，未來將持續強化布局，以應對旺盛的市場需求。