陸揚言全球通緝 沈伯洋現身德國議會：勇敢台灣人絕不退縮

民進黨立委沈伯洋遭中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」立案偵查，對岸揚言要「全球抓捕」，總統賴清德11日呼籲立法院長韓國瑜聲援沈伯洋，韓國瑜今日反批賴清德自己生病卻讓別人吃藥。沈伯洋於台灣時間12日晚間9時許透過影片回應，表示自己正在德國聯邦議院為自由與民主作證，強調勇敢的台灣人絕對不會因中國恐嚇而退縮。

民進黨立委沈伯洋現身德國聯邦議院。（圖／沈伯洋辦公室提供）

沈伯洋透過辦公室表示，目前人在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他在自錄影片中指出，知道中國對他準備展開追緝，一直宣稱他不能出國、出國就會被逮捕，但他現在就站在德國國會門口，即將以台灣立委身份進入作證。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

沈伯洋在影片中表示，中國一直想要用恐嚇方式讓台灣人沈默，但作為勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣而退縮。他強調，今天在德國聯邦議院，自己不只是在捍衛國家民主，而是為全世界的自由民主而戰。

大陸國台辦發言人陳斌華稱相關行動僅針對「極少數台獨頑固分子」。（資料照／新華社）

沈伯洋最後表示，接下來進入議院後要讓中國知道，「This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」（這就是台灣，這就是自由，我們永遠不會退縮）。

