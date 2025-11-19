陸擴大台胞證落地簽範圍 新制20日上路

（中央社記者李雅雯台北19日電）中國大陸國台辦今天表示，明天起擴大簽發一次有效台胞證（落地簽）口岸數量達100處，歡迎來一場「說走就走的旅行」。陸委會認為，這項措施對於民眾吸引力有限。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）19日上午召開例行記者會，由發言人朱鳳蓮主持。

中國大陸國台辦10月中旬宣布，擬擴大一次有效台胞證落地辦理口岸範圍，讓台灣民眾前往大陸更加便利、安全，屆時不論是從台灣直航大陸或經港澳地區、外國前往大陸，均可在符合條件口岸落地申請、辦理一次有效台胞證入境。

廣告 廣告

中國大陸國家移民管理局3日宣布增加天津港等42個口岸可辦一次有效台胞證，使台胞證落地簽口岸增加達100處，將從20日起實施。

朱鳳蓮今天表示，明天起可簽發一次有效台胞證口岸數量增加達100處，有關準備工作已經就緒，誠摯邀請民眾到大陸來一場「說走就走的旅行」，100處口岸包括56個航空口岸、27個水運口岸、17個鐵路公路口岸。

朱鳳蓮說明，台灣民眾倘若沒有事先辦理5年有效台胞證，在抵達這100處口岸時，可持有效台灣身分證和台灣出入境證件、辦證照片在這些口岸辦理一次有效台胞證，整個流程約為30分鐘。

陸委會先前表示，中國大陸國台辦推出相關措施的背後目的，不排除是涉台部門今年對台工作績效乏善可陳，只能不斷地提出各種方案充業績，相信對於民眾的吸引力有限。

陸委會提醒，中共執法有不確定性與法治長期欠缺透明，導致民眾赴陸誤觸法令或遭入罪的人身安全風險大增，「不要被中共的惠台措施所影響，建議赴陸前仍要審慎評估相關人身安全風險，確保自身安全」。（編輯：廖文綺）1141119