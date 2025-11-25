陸文攻武嚇升級 黃海今又軍演

日本首相高市早苗近日在公開場合將台灣問題與日本「存亡危機事態」相連結，暗示日方可能武力介入台海情勢，引發北京強烈不滿。大陸官方連日以文攻武嚇方式回應，從軍事動態到官媒評論持續，未見止歇。大陸海事局25日再發布最新航行警告指，11月26日清晨4時至8時，黃海部分海域將執行軍事任務，禁止船隻駛入。

除軍事動作升級外，《解放軍報》25日刊出評論文章，標題直指：「軍國主義餘毒未除才是『日本有事』」。文章措辭強硬，點名高市早苗的言論「狂妄」、「荒謬」、「挑釁」，並強調中國「強烈反對和堅決反制」。

廣告 廣告

文章回溯歷史，指稱「台灣有事，多是日本惹的事」。從1874年藉牡丹社事件之名強行侵台，到1895年藉《馬關條約》割占台灣，並對台灣民眾施以近半世紀殖民統治，評論痛批日本在台灣問題上「負有歷史罪責，是最沒有資格談『台灣有事』的一方」。文中直指，高市早苗不僅毫無反思歷史，反而發表「極其錯誤、極具危險」的涉台言論，挑戰中國核心利益，因此「必然遭到迎頭痛擊」。

軍報進一步強調，台灣問題純屬中國內政，《開羅宣言》、《波茨坦公告》已確立中國對台主權，「採取何種方式解決台灣問題、實現完全統一，完全是中國人自己的事」。評論要求日方「謹言慎行」，強調任何外部勢力都無權插手。

文章用大篇幅警告日本軍國主義復活的風險，指出從侵華戰爭、珍珠港事件到二戰原子彈轟炸，「日本軍國主義軍事擴張史，是回旋鏢刺向自身的毀滅史」。呼籲國際社會保持高度警惕，並警告「如果高市早苗等日本政客執意在錯誤的道路上一意孤行，包括中國在內的國際社會絕不會聽之任之，由此引發的一切後果都將由日方承擔。」