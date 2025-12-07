陸方戰機兩度對日本F-15雷達照射 日方緊急抗議了

日本防衛省今天（7日）表示，從在日本近海航行的中國大陸航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，昨天下午兩度對日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎凌晨召開記者會指「這是極其遺憾的行為，已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

日本自衛隊F-15戰機。(資料照／航空自衛隊)

所謂戰機的雷達照射，依軍方認知，指的是戰機的雷達被啟動並鎖定目標，意味著已經完成發射前的準備；類似情況還有海上軍艦以射控雷達照射他國軍艦或船艦，以及地面飛彈雷達照射他國軍機等飛機，都有高度警告對方的意味，尤其在公海上發生此事，屬極具挑釁意味。

廣告 廣告

據日本東京放送電視台（TBS）及日本經濟新聞報導，小泉指出，昨天下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲-15戰機（J-15）於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務。

下午6時37分至7時8分之間，日本自衛隊另一架F-15戰機也遭到對岸軍機的間歇性雷達照射。但自衛隊戰機及飛行員均未受到損害。

小泉認為「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對於此類事件的發生感到極為遺憾。我們已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

據指出，類似事件也曾在2013年1月發生過。當時解放軍海軍艦艇在東海公海上，以射擊時使用的射控雷達，照射日本海上自衛隊的護衛艦。

小泉進次郎。（資料照／美聯社）

延伸閱讀

賴清德公開喊話：民進黨「沒改國號留著這名字」有助於團結台灣社會！

建中學弟發問兩岸關係 張善政：中華民國就是最好的護身符

卓榮泰：公職單一國籍、對國家單一效忠絕對必要！