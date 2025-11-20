陸方突喊「武在日本」 前大使曝用意：最不願意對台動武

近日因高市早苗的台灣有事論，中日外交衝突升溫。（示意圖／Shutterstock/達志）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，觸動中日敏感神經。大陸《解放軍報》甚至示警日方若武力介入台海，日本全國恐淪為戰場，直言「武在日本，統在台灣！」前駐紐西蘭代表介文汲直言，中國大陸不上日本催化兩岸衝突的當，非要動武力也是用來修理日本。

介文汲19日在《頭條開講》節目表示，這話就是說，不上日本催化兩岸衝突這種陰謀的當！事實上，中國大陸是最不願意用武力來統一台灣的，到現在都是用和平統一。怎麼講，兩岸都是中國人，再怎麼打，都是兄弟鬩牆、自相殘殺，為什麼要做這種親痛仇快的事？

廣告 廣告

介文汲直言，兩岸關係從1949年發展到現在，就是漸進在創造和平統一的條件。兩岸的交往也愈來愈透明、正常化，雙方的經濟發展，在正常的狀態下，變成你泥中有我、我泥中有你，是互補式的經濟關係。隨著中國大陸在各方面建設的進一步提升，就創造了未來和平統一的條件。用武力，日本人也樂見，美國人也樂見，解放軍報這話就是說：別以為我武力是用來打台灣的，是要修理你日本的！

「你才是真正的敵人！」介文汲強調，高市早苗涉台言論發布之後，中國大陸是各種方面的言論一起發聲，涉台管道、國台辦已經講了好幾次，軍方、國防部也講了好幾次，還有外交部、幾乎每天一發言，基本上都是藉這個機會，讓日本認清現實。

介文汲指出，因為日本有些右派的政客，還是活在以前二次大戰的日本，用俯視角度在看中國大陸，沒認清中國大陸現在已經不是1949年以前，可以任憑他宰割的中國了。這事不會善了，對中國大陸來說：我沒有開第一槍，你開了第一槍之後，這個戰場就是由我來主導了！要怎麼戰、打到什麼程度，就是由中國大陸決定了。

【看原文連結】