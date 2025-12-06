陸旅行社巨頭「與柬埔寨旅遊局合作」震驚全網 連夜刪帳：不想接詐騙電話

近年有關東南亞詐騙園區的消息，令人聞風喪膽。12月1日，中國旅遊網站攜程（ctrip）宣佈與柬埔寨國家旅遊局合作，令中國網友深感意外，有人更激動稱要與注銷攜程帳號。還有網友翻出攜程「前科」，指2014年攜程曾發生過資訊洩露事件，網友質疑「如今和柬埔寨合作，個人資訊會不會更容易被詐騙集團知道？」

12月1日，攜程與柬埔寨國家旅遊局在上海舉行合作簽約儀式，其隆重程度讓柬埔寨國家旅遊局首席執行官Kim Minea都專程飛過來。雙方計劃將柬埔寨打造成熱門旅遊地，其中包括獨家酒店套餐、景點聯票等項目。

攜程本意是吸引更多中國遊客去柬埔寨旅遊，但這個消息就像一顆炸彈，讓不少攜程用戶表示要刪除帳號，隨後一張「帳戶永久註銷成功」的截圖在微信朋友圈洗版。

有網友在社交媒體上稱，「我用了八年的攜程帳號，昨晚註銷了，寧可多花點錢買機票，也不想哪天接到柬埔寨打來的詐騙電話」，還有人吐槽「連夜解綁手機號、銀行卡，不然晚一步信息就沒了」，也有網友稱「我不是不相信攜程，我是不敢用自己的安全去賭。」

除了擔心柬埔寨的安全問題，中國網友如此抵觸攜程和柬埔寨合作，也因2014年攜程發生過因安全性漏洞導致使用者個資洩露的事件，其中用戶姓名、身份證、銀行卡等信息都被洩露。另外，攜程2018年也因過度收集資訊被工信部約談。

雖然攜程官網上羅列安全保障措施，但網友依舊不放心，「萬一個資流到詐騙集團怎麽辦？怎麼保證遊客的安全？」，更有網友直言，「在柬埔寨要是被綁架，攜程能把我救出來嗎？」

對於這場註銷帳號的風波，截至12月5日，未見攜程出面回應。有網友認爲，現在詐騙手段升級，不法分子用「低價旅遊團」當誘餌，把人騙到柬埔寨搞詐騙。而攜程還選擇和柬埔寨合作，其做法令人心寒。

