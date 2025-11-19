陸旅行社爆退訂潮！日愛知縣飯店「28團臨時取消」 業者：前所未見

位於愛知縣蒲郡市的蒲郡飯店自16日起出現大量中國遊客取消訂單的情況。（圖／翻攝自Google Map）

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時，發表「台灣有事即日本有事」相關的言論，引發北京當局強烈反彈，中日情勢急遽升高。位於愛知縣蒲郡市的蒲郡飯店自16日起出現大量中國遊客取消訂單的情況。飯店負責人竹內惠子表示，僅11月份就有28個旅行團取消，涉及約1000名遊客，情況前所未見。

中部日本放送報導，隨著日中緊張升高，北京當局呼籲民眾暫緩赴日旅遊，使東海地區飯店業受衝擊。竹內惠子指出，飯店自16日起出現大量中國旅行社取消訂單的情況，今年剩餘的訂單幾乎全數取消，原因是「政治情勢影響」，光是11月份，就有28個旅行團取消，涉及約1000名遊客。

竹內指出，過去雖然也有因日中關係緊張取消訂單的經驗，但「從未在收到最終名單後才取消，而且還要求免收取消費，對飯店經營造成困擾」。由於飯店約一半客源來自中國，館內還特地設置明顯中文標示，她擔憂未來取消潮仍將持續。

與此同時，位於名古屋車站直結的名古屋萬豪酒店表示，目前影響有限。營業推進部谷口百子指出，飯店約15％的住客來自中國，多為個人訂房而非旅行團，近期雖有少量取消，但新訂單仍持續進入，整體影響有限。

不過，明年2月的中國春節即將來臨，通常是平時的2至3倍來客量，飯店業者對可能出現的取消潮仍保持警戒。谷口坦言「預計將會有一定影響，我們會密切觀察訂房情況。」

