陸日妥協點難尋 高市外交試金石

日本首相高市早苗在國會應詢時指出，「台灣有事」可能構成集體自衛權行使的「存亡危機事態」，引起日本、大陸關係緊張。日媒分析，高市若撤回這項聲明，恐限縮日本未來行使集體自衛權的空間；而北京對日本立場如果顯得「軟弱」，則恐招致國內批評。如何在兩國之間找到妥協點，將成為高市政權外交的試金石。

《日本經濟新聞》報導，高市在集體自衛權問題上的答辯，比歷屆首相的論述有更進一步的著墨，但這在安全保障專家之間，實屬反覆討論過的假定情境。若撤回相關言論，恐將反過來限制日本未來行使集體自衛權的空間。

廣告 廣告

再者，高市在保守派選民和年輕群體之間的支持率很高，若得按照陸方要求撤回言論，恐非易事。

《日經》指出，大陸一邊暗示高市作法可能衝擊日本經濟；另一邊又試探甫於10月成立、且屬少數執政的高市內閣，究竟會在多大程度上採取強硬的對陸立場。當然，大陸方面也有所顧慮，若在對日立場上被視為「態度軟弱」，很可能會招致國內的批評。

報導提到，在日本政壇中，日、陸之間的溝通管道已變得稀薄。高市政府也看不到像安倍政權時期，有像自民黨幹事長二階俊博那樣能擔任橋梁角色的重量級人物。而傳統上立場親陸的公明黨，也已退出執政聯盟。

面對國際間關注陸、日關係是否存在升級為地緣政治危機的風險？英國《衛報》指出，雖然兩國爆發軍事衝突的可能性極低，但分析人士警告，釣魚台與台灣防空識別區（ADIZ）等敏感區域的活動日益頻繁，恐提高意外事件發生，並進一步升級為敵對行動的可能性。

不過，《衛報》認為，在短期內，這場爭端更可能首先衝擊雙邊的經貿往來與人文交流。