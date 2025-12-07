陸日緊張華府沉默 東京失望

日本首相高市早苗11月上旬在國會拋出「台灣有事」的答辯，引發陸日關係緊張。英國《金融時報》指出，美國川普政府曾答應會發布更強烈的公開聲明支持日本，但最終僅等來一條國務院副發言人的網路貼文，讓東京深感失望。

《金融時報》引述現任和前任美、日官員指出，陸日關係緊張延燒滿月後，東京認為美國高層官員對日本的支持力道不夠。北京祭出呼籲大陸公民避免前往日本旅行、謹慎規畫赴日留學等反制措施後，美駐日大使葛拉斯連日發文反諷北京，強調川普政府支持高市，除此之外，美方並無其他公開支持。

知情人士透露，日本駐美大使山田重夫曾要求川普政府，加強對東京的公開支持。據悉，美國官員曾向東京表示，華府將發表強烈聲明，但日本似乎最終只等到美國務院副發言人皮戈特，在X平台發布的一篇貼文。

該貼文寫道，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，美日同盟仍是印太地區和平與安全的基石，美國堅決反對任何單方面改變台海、東海或南海現況的企圖，包括使用武力或脅迫手段。

一位日本官員透露，東京不認為美國對日本的承諾會動搖，但對華府高層官員缺乏公開支持深感失望。

前白宮日本事務高層官員強斯東指出，華府本應對高市的涉台言論作出正面回應，「然而除了美駐東京大使館的表態外，華府幾乎保持沉默」。曾任白宮國安會官員的韋德寧則說，「白宮和國務院都未公開表態支持高市，這令人費解，也肯定讓東京和台北感到不安。」

有分析認為，美國戰爭部負責制定政策的次長柯伯吉，過去曾敦促日本明確表態，若台海局勢升溫，日本將扮演何種角色，但現今美國缺乏支持的態度，顯得諷刺。

曾在拜登政府時期擔任美國駐陸大使的伯恩斯表示，日本是美國在印太地區不可或缺的盟友，在北京企圖恐嚇高市，並削弱美日同盟之際，美國理應給予全力公開的支持。日本駐美大使館對此報導，拒絕置評。