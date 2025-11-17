陸日緊張 賴總統籲北京克制

日相高市早苗「台灣有事」說引大陸反彈，賴清德總統（見圖）17日呼籲北京克制。（陳君瑋攝）

陸日對立情勢急遽升高，北京採取一連串強硬措施，包括勸阻陸客勿赴日旅遊、發布留學警示，17日起在黃海展開3天實彈射擊，引發國際高度關注。賴清德總統17日受訪時呼籲中國要克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，另提醒台灣政治人物，特別是在野黨，應該尊重日本國內政治，不要負面解讀日本的政治工作。

籲在野 勿負面解讀日政治工作

日相高市早苗7日在眾議院答詢時表示「台灣有事、日本有事」後，日陸關係大起波瀾。前總統馬英九日前發文，認為高市言行躁進，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發大陸方面強烈反應，他深感憂心。但是民進黨則肯定高市的表態，感謝高市對台灣情義相挺。

廣告 廣告

賴清德昨日上午出席國家檔案館開幕典禮，他在答覆媒體詢問時說，中國近期對日本採取多項動作，已構成「複合式攻擊」，不僅升高中日緊張，更嚴重衝擊印太的和平穩定，「我呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序的軌道上，這樣對區域的和平穩定、繁榮發展才有幫助，我們請中國三思。」

卓揆盛讚高市 獲日人極大支持

媒體追問，如何看待馬英九批評高市言行「躁進」？賴清德說，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）已公開說：「肯定高市早苗首相在國會的發言，有助於美日關係的增進，也有助於區域的和平穩定。」

賴清德進一步說，他呼籲國內政治人物，尤其在野黨，應該要尊重日本國內政治，也應該要注意到區域的發展，不以負面解讀日本的政治工作。

行政院長卓榮泰與台日關係協會會長蘇嘉全昨日皆應邀出席「台日工程技術研討會」，卓榮泰以日語向與會者親切問候，盛讚高市獲得日本人民極大支持，「我非常羨慕，我們會努力」，他感受到日本政府與人民不僅在產業經濟、文化旅遊上與台灣交流，更願意致力於印太和平的穩定，台日理念相近國家願意結合、形成安全屏障。

蘇嘉全則譴責大陸軍機圍著台灣繞，常常試射飛彈，這種實彈射擊是恐嚇國際、日本及台灣的手段，日本各界對此已從緊張到習以為常，且對大陸的挑釁非常憤怒，陸方未必會在國際關係上得到好處。

蘇嘉全稱日對陸挑釁 非常憤怒

在賴清德呼籲在野黨不要負面解讀日本的政治工作後，國民黨主席鄭麗文昨日下午發文表示，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。

她重申，各方對台海局勢的看法高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭」，只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然就不會讓區域局勢升高、擴大，進而波及到周邊更多國家。

鄭麗文認為，台灣需要的是能夠真正減少衝突、穩定區域的負責任政府，國際社會期待的是台海和平，然而，賴清德總統相關回應無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益。

鄭麗文指出，愈是在敏感的時刻，領導人的每一句話都可能「一言興邦，一言喪邦」，在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而非意識形態掛帥，利用國際緊張局勢服務自身的黨派利益，這種言行不僅無助於穩定區域情勢，反而可能將台海和區域推向更危險的局面。