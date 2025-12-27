陸日關係動蕩 經貿共同需求成平衡木

陸日關係2025年經歷了從回暖到急劇緊張的劇烈起伏。3月，時隔6年重啟的第6次陸日經濟高層對話在東京舉行，雙方就綠色經濟、數字經濟等領域達成20項共識，旨在「為傳統合作固本強基」。大陸對日本試行免簽政策也促進了人員交流。

然而，深層次矛盾在年中凸顯。7月，日本發布新版《防衛白皮書》，再次將大陸定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，引發陸方強烈不滿和嚴正交涉。為管控分歧，兩國領導人在10月底的亞太經合會（APEC）期間舉行會談，重新確認推進「戰略互惠關係」大方向，並就水產品貿易等問題溝通。進入11月，陸日關係因台灣問題急轉直下。日本首相高市早苗的涉台言論引發大陸強烈回擊。

展望2026，陸日關係預計將在動蕩中艱難求平衡。圍繞台灣問題的歷史與法理爭論、日本對華戰略定位以及美國同盟體系的影響，將持續衝擊政治基礎，引發摩擦。另外在綠色經濟、老齡產業等具體領域的務實合作，以及維持經貿關係穩定的共同需求，將是防止關係脫軌的重要緩衝。