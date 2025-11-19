陸日關係惡化！日本人學校戒備升級 陸客仍能訂赴日行程但風險增

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中日關係緊張，雙方反制措施不斷升級。日本駐華大使館已向在中國大陸的日本公民發出安全提示，建議他們結伴出行並格外注意安全。中國大陸方面則採取多項反制行動，包括停止進口日本水產品、建議公民避免赴日旅遊，甚至連日本熱門動畫電影《鬼滅之刃》也傳出將提前下檔，顯示雙方緊張局勢持續升溫。

中日緊張！直擊深圳日本人學校警戒升級。（圖／TVBS）

在深圳的日本人學校周邊，警車駐守、警衛和警方不時巡邏，安全警戒明顯升級。日本駐華大使館在官網提醒日本公民儘量結伴出行確保安全，若帶小孩出遊更需格外小心。中國大陸外交部則建議本國公民不要前往日本旅行，但部分大陸旅行社網站仍在銷售日本套裝行程。

大陸旅行社客服表示，目前只是「不建議去」日本，並非完全禁止，如果計劃春節期間出遊，仍可進行規劃。不過，客服也坦言雖然網站上能下單，但無法保證未來不會有新的限制措施出現，建議民眾可以先考慮其他國家作為旅遊目的地。

在大陸社群平台上，關於赴日旅遊的討論十分激烈。有網友主張應將執意前往日本的公民記錄在案，但也有人認為這種做法過於極端。雖然大陸主要國籍航空公司已開放全數退款，但有民眾擔心已支付的住宿和當地交通費用將無法取回，因此仍打算如期前往日本。

除了旅遊領域，中國大陸的電影市場也對日本作品採取限制措施。11月14日在大陸上映的日本動畫電影《鬼滅之刃》雖然創下不錯的票房成績，但現在傳出可能在23日就提前下檔。其他尚未上映的日本動畫如《蠟筆小新》和《工作細胞》甚至直接被撤檔。彭博社分析指出，這些措施與先前的「禁韓令」相似，北京可能不久後就會祭出「限日令」。

