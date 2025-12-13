陸日關係緊張 中共為南京大屠殺舉行國家公祭

中共中央、大陸國務院十三日舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。（路透）

本報綜合報導

中共中央、大陸國務院十三日上午在南京舉行二０二五年南京大屠殺死難者國家公祭儀式。正值陸日關係緊張之際，中共中央組織部長石泰峰致詞表示，任何企圖復活軍國主義、挑戰戰後國際秩序的行徑都注定失敗，重申緬懷先烈、珍愛和平。

大陸自二０一四年起，將十二月十三日設立為南京大屠殺死難者國家公祭日，今年為該事件八十八週年紀念。

共軍東部戰區融媒體中心發布主題海報「大刀．祭」，稱「一年一度的（南京大屠殺）國家公祭日拉響振聾發聵的警報，提醒我們——時刻高舉血祭大刀，堅決斬斷骯髒頭顱，絕不允許軍國主義捲土重來，絕不允許歷史悲劇重演。」

石泰峰致詞表示，「歷史已經證明並將繼續證明，任何企圖復活軍國主義、挑戰戰後國際秩序、破壞世界和平穩定的行徑，世界上一切愛好和平和正義的人民絕不會答應，都注定要失敗」。

不過這段話並未見諸大陸官媒新華社的報導。

根據新華社，石泰峰說，「今天隆重集會是深切緬懷南京大屠殺的無辜死難者，緬懷所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞與革命先烈等，表達中國人民堅定不移走和平發展道路的崇高願望，共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來」。