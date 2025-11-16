陸日關係緊張 學者籲台灣低調

陸日關係近期陷入高度緊張。台灣學者分析，台灣此時應保持低調，日相高市早苗能當多久尚難推斷，如果台灣太過高調對外表態，對未來的兩岸關係與台日關係恐怕皆非好事。

文化大學政治系教授鄭子真說，日本因高市上台後推動強烈的安保與防衛政策，令地緣政治緊張升高，大陸為了先發制人，除了先前駐大阪總領事的強烈發言外，也對大陸民眾喊話不要前往日本旅遊，這些動作都凸顯大陸在對日外交上的緊繃狀態。

鄭子真說，大陸漁船近期在韓國所稱的西海越界捕撈，同樣顯示東北亞的灰色地帶緊張情勢升高，我方應謹慎觀察陸日、陸韓之間的互動狀況。

成大政治系副教授王靖興指出，高市早苗對大陸的立場偏向不友善，在此情況下，大陸選擇強硬立場，不令人意外；以過去日本首相的態度來看，日方在公開場合不會表現得比現在更退讓，頂多提出象徵性的抗議，短期內做出實質讓步的機率不高。

王靖興分析，陸日關係短期內不會進一步惡化，但也不會改善，有可能暫時維持這樣的狀態。尤其，大陸以往對其他國家聲援台灣的作法多半是象徵性動作，便會提出譴責，或是做個動作，目前不會因台灣問題與大國發生真正衝突。

對台灣來說，王靖興認為，由於情勢尚未明朗，台灣作為旁觀者，不需要公開讚揚日本，也不必公開譴責大陸。更別提現階段尚難確定高市早苗能當多久首相，「這局不一定拿得到實質好處」，沒必要介入太深。

王靖興強調，日本國內對高市的立場，也有不同意見，有人支持，也有人覺得沒必要。台灣政府現階段應該在檯面上低調一點，如果要與日接觸，也應在檯面下進行，不必額外再開戰場，製造混亂對兩岸關係或台日關係都沒有好處。