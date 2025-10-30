陸明年舉辦APEC峰會 對台有風險？外交部、陸委會發話了

有關2026年的APEC將換由中國舉辦；外交部長林佳龍(左圖)、陸委會副主委沈有忠（右圖）都表態了。（姚志平、劉宇捷攝）

正當中國「長臂管轄」議題延燒之際，APEC峰會也同步登場。立委林楚茵今（30）日擔憂表示，中國也將在明（2026）年舉辦APEC峰會，那中國的長臂管轄會不斷地延伸，列名單威脅、矮化我參與國際活動？對此，外交部及陸委會表示，我方去年已要求中國承諾確保人員安全，同時也獲得友好國家支持，陸委會也將秉持「料敵從嚴」的態度，來應對可能的狀況。

外交部長林佳龍、陸委會副主委沈有忠，今日共同出席立法院外交國防委員會「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」及「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」專案報告，並備質詢。立委林楚茵則藉時事問及明年將換中國舉辦APEC，中方是否會有所脅迫的動作，並表達擔憂。

針對明年中國將舉辦APEC峰會，外交部長林佳龍率先回應，去年中國在申請舉辦APEC年會的時候，我們就有要求中國必須公開承諾，要確保我們所有出席人員的安全，而且有平等參與的權利；事後中方還發函給所有的會員，包括美國等友好國家，大家一起來支持，所以我認為我們在去年建立了一個很好的基礎。至於明年在中國會不會受到什麽矮化或事出什麼小動作，我們都必須做好因應的準備。

由於正值中國長臂管轄、跨境鎮壓的時事擔憂之際，我國與會人員的安全問題也倍受重視。陸委會副主委沈有忠則補充，中方還是希望能正常跟台灣做一些交流，當然也有更多不正常的方式想統戰台灣。

因此陸委會也嚴正呼籲，如果中方以無理的、不文明的方式來打壓我們參與國際活動，那麼兩岸的交流也一定會受到不健康的氣氛所影響，進而沒辦法正常進行；例如我們也能限制中方交流人員入境。對陸委會來說也將持續秉持「料敵從嚴」的態度，來應對可能的狀況。

