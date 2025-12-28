陸明年首重擴內需 續推消費補貼

大陸全國財政工作會議廿七至廿八日在北京召開，會議指明年將繼續實施更積極的財政政策，擴大財政支出，六大工作任務首重「擴內需」。大陸財政部長藍佛安指示，要大力提振消費，深入實施提振消費專項行動，繼續安排資金支持消費品以舊換新，並調整優化補貼範圍和標準，這明確了明年將繼續推動消費補貼政策。

大陸經濟疲弱主要病徵就是內需不振，日經新聞日前發布，預估明年大陸經濟增長百分之四點五，較今年放緩，認為儘管美國關稅導致出口前景不確定性下降，仍難以彌補房地產與消費市場低迷。報導形容，大陸內需仍處於「苦戰」。根據最新數據，大陸十一月社會消費品零售總額僅年增百分之一點三，已連六個月放緩。

廣告 廣告

大陸今年安排發行人民幣一點三兆元超長期特別國債，其中三千億（約台幣一點三四兆元）用於支持消費品以舊換新，比前一年增加一五○○億，同時將購買手機、平板等皆納入補貼範圍，提振消費力度加大。

大陸財政部日前已確認明年將發行超長期特別國債，路透引述消息指，發行總規模仍會保持在比較高的水準。

據大陸財政部發布，財政工作會議指出，二○二六年繼續實施更加積極的財政政策，具體共五個方面：一是擴大財政支出，確保必要支出力度；二是優化政府債券工具組合，更好發揮債券效益；三是提高轉移支付資金效能，增強地方自主可用財力；四是持續優化支出結構，強化重點領域保障；五是加強財政金融協同，放大政策效能。

會議指出，明年財政工作有六方面的重點任務，其中包括「堅持內需主導，支持建設強大國內市場」，大力提振消費，深入實施提振消費專項行動，並積極擴大有效投資。藍佛安在會議上強調，大陸內需市場潛力巨大，財政要在擴大內需、暢通經濟循環中積極發揮作用。

明年財政工作還將聚焦加快培育壯大新動能，進一步增加財政科技投入；支持科技創新和產業創新深度融合，進一步增加財政科技投入；切實加強民生保障，促進居民就業增收等。

【看原文連結】

更多udn報導

茶、咖啡哪個對骨骼好？研究：喝超過臨界點恐傷骨

誤踹工程師私處 人形機器人秒同步學他「痛到蹲地」

強震後急奔竹科公司？專家嘆：竹科人遇地震就失眠

用臉蛋為國爭光！車銀優「入伍5個月」軍裝亮相