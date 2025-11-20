陸暫停進口日本水產！賴清德曬午餐照 網友炸鍋了

總統賴清德分享午餐照片。（圖／翻攝自賴清德臉書）

日本首相高市早苗「台灣有事論」引起中國大陸反彈，中日關係進入緊張情勢，中國大陸政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德今（20）日在社群平台分享午餐，放眼望去都是日式料理，引發網友正反論戰。

中國大陸對日本首相高市早苗的「台灣有事論」無法接受，近日連番用極為嚴厲的語句嗆爆日本，威脅要求高市早苗收回言論。央視媒體《玉淵譚天》15日還發文稱，中方已做好對日實質反制準備，「我們的忍耐，是有限度的」。日本《共同社》19日報導，中國大陸政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。

值此爭端擴大之際，總統賴清德今天在臉書及Threads貼出午餐，透露「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，並標註「有來自鹿兒島的鰤魚，和北海道的帆立貝」，雖然沒有解釋原因，但讓不少人聯想是行動挺吃日本水產。瞬間也引爆網路炸鍋戰翻。

有一派網友大讚，「感謝總統用實際行動支持高市首相」、「日本挺台灣，台灣挺日本」、「台日友好」、「用心支持日本！」

但另有許多網友酸爆，「台灣百姓水深火熱，你還有臉發？」、「笑死，你不推廣在地食材，倒是積極諂媚討好日本，讓台灣人吃核食，你根本是滯台皇民」、「難怪10000不夠你買菜」、「說真的，比起你午餐吃什麼，要不要來處理一下台灣的問題？」、「一個總統怎麼會做到這麽無聊？你的真的一點點正經事都沒有嗎？實在是無語」。

