陸曝光無人機俯瞰台灣畫面 張延廷：我們短板出現了

中國大陸「正義使命-2025」軍演，事後公布多張無人機拍攝台灣的照片，引發關注。前空軍副司令張延廷表示，台灣的無人機沒有辦法去攔截中國大陸無人機，這是我們的短板。

張延廷31日在中天《頭條開講》節目中表示，大陸無人機來了，我們應該拿無人機去攔截無人機，但我們沒有做，讓中國大陸無人機跑進來，來這邊進行攝影、做情報偵察，我們沒有辦法相應，我們的短板出現了，我們這方面的人力捉襟見肘。

張延廷接著表示，因為我們的無人機沒有辦法去攔截，這方面是我們的短板。我們的無人機沒辦法很靈巧的去追蹤，因為非常困難，有高度差、航向差、距離差，你怎麼去克服？你的AI建置完成了沒有？沒有建置完成，高度差、航向差、距離差，就沒辦法校正。與其露出短版，不如不要展現短版，所以好多蓋牌都出現了，因為沒辦法去應對。

張延廷質疑，不能動員，因動員會讓選票會流失，他們都做這種考量。他們是選票考量，而不是國安考量，才會做相對的決策，可能為了選票，刻意粉飾太平。

張延廷接著指出，總統賴清德說指管通情通通掌握，不過他認為，是要給軍人加薪的時候了，因為部隊缺員太嚴重了，任務負荷大、工作壓力重，現在要趕快給軍人加薪。立法院已經通過了，行政院應該尊重立法院決議，立刻給軍人加薪，因為現在缺兵太嚴重了。

