陸更新赴台灣旅遊合約範本 陸委會：例行公事

（中央社記者李雅雯台北22日電）中國大陸文旅部、市場監管總局釋出新版赴台灣旅遊合約範本。陸委會表示，這是例行公事，沒有特殊意義；關於恢復兩岸觀光，希望對岸可以回覆先循觀光小兩會協商的邀請。

大陸委員會（陸委會）今天召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

中國大陸文旅部、市場監管總局20日公布「2026年版團隊旅遊合同（示範文本）」，包括「大陸居民赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，提供「經營大陸居民赴台灣地區旅遊業務的旅行社與大陸旅遊者之間簽訂赴台灣地區包價旅遊合同時參照使用」，3月31日起推行使用。

梁文傑評估，這份文本在2014年開始印發，這次是更新版，看起來是一個例行公事，沒有特殊意義。希望對岸可以回覆先循觀光小兩會（台旅會、海旅會）協商的邀請，確保兩岸旅遊的安全、品質、穩定性和公平性，兩岸觀光才能重啟。

梁文傑強調，肯定對岸透過更新示範文本方式呈現出沒有拒絕推動陸客團來台的意思；不過其對於先循觀光小兩會協商一事遲未回應。兩岸互動是打桌球，對岸不接球也不回球，這場球就打不下去。

媒體提問今年11月有九合一選舉，正是開放兩岸旅遊觀光讓對岸民眾了解台灣社會日常的好機會，政府有否考慮透過這個契機好好地宣傳台灣？

梁文傑回應，部分同意這樣的說法；不過兩岸互動時機經常是稍縱即逝，例如台灣赴陸團客臨時喊卡，正是因為當時中國大陸片面擅改M503航路；對岸後續又推出「懲獨22條」，於是政府將赴陸港澳旅遊警示升為「橙色」。

他說，中共一下公布誰是「台獨分子」、一下又說誰是「台獨幫凶」，對台灣祭出不友好甚至可說是很惡劣的作為，每當試圖改善關係時，對岸就會做出讓兩岸關係走向惡化的舉動，這樣的惡性循環，其實誰都不樂見。（編輯：邱國強）1150122