陸最大純電動貨櫃船展開海試

根據英國航運相關網站引述，中國第一艘、一萬噸級純電動貨櫃船正式啟動海上試航，該輪不僅是目前全球同級中規模最大電力驅動貨櫃船，也象徵近洋航運在綠色與智慧化發展上的重要突破。

這艘名為「寧遠電坤」輪的電動貨櫃船於去（二○二五）年九月下水，近期已完成裝備工程、靠泊測試與繫泊試驗。船舶於二月一日自建造廠江西江新造船廠出發，預計於二月六日至十三日期間，在上海外海進行一系列海試。

此次海試重點，將評估電池供電系統與推進性能，並同步測試船舶的自主航行系統，包括航行控制、航線規劃與避碰能力。

據規格資料，「寧遠電坤」輪全長近一百二十八公尺（約四百二十英呎），可裝載七百四十TEU貨櫃，最高航速約為十一點五節。其動力系統配置十組貨櫃式電池，總發電能力可達一萬九千千瓦小時，驅動兩具各八百七十五千瓦的永磁推進馬達。電池可透過高壓岸電進行充電，也可快速更換為已充電的電池組；另，船上也配置太陽能光電模組，提供輔助電力。

該輪整合綠色能源與智慧船舶技術，是近洋航運演進的重要一步。待交付後，「寧遠電坤」輪將由寧波遠洋運輸公司營運，投入其近洋線服務，往返寧波舟山港，這也是該公司規劃建造，至少兩艘電池動力貨櫃船中的第一艘。