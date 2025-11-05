陸最孤獨動物園！8旬園長一人經營半甲子 網友「雲門票」支持
近日，大陸湖北恩施一家「最孤獨動物園」在網上引發熱議。該間鳳凰山森林公園動物園門票僅10元人民幣（約43元新台幣），由一位85歲爺爺羅應玖獨自經營，他身兼園長、飼養員、清潔工及售票員多職。羅應玖與動物的故事曝光後，有網友也支付「雲門票」表達支持。
根據陸媒《上游新聞》，這間動物園緣起於36年前。當時在電影院工作的羅應玖，發現有攤販在販賣野生動物，便自掏腰包買下動物並養在自家院子裡。後來，當地政府以「民辦官助」形式，資助他在當地修建動物住所，從此，羅應玖承擔起整個動物園的所有工作。
動物園裡的許多動物都身患殘疾，例如沒尾巴的老虎與孔雀，斷掌的黑熊等。多是羅應玖從獵人、動物販子手中救下的，並被他視為珍寶。羅的孫女羅巍透露，之前園內的獅子、老虎、黑熊等都因年老離世，目前還有豪豬、猴子、野豬、土撥鼠、狐狸、鹿等動物。
2022年1月，羅巍開設「羅爺爺的動物園」的帳號，記錄爺爺與動物園的故事，感動許多網友，也有許多人自發寄送物資表達支持。
隨著近期貴州「最寒酸動物園」走紅，羅應玖的動物園再度引發關注。有網友找到動物園的收款碼，自發支付金額從幾十元到上百元不等的「雲門票」。有網友留言，「錢轉過去了，就當去動物園的門票吧，祝爺爺身體健康」。羅巍證實有人購買「雲門票」。她介紹，平日動物園基本沒有人，但週末參觀者比較多。
羅應玖雖已高齡85歲但身體硬朗，照顧動物仍是親力親為。羅巍說，爺爺的退休工資，加上賣廢棄品的收入、門票收入以及大家的支持，差不多能維持動物園開銷。
當羅應玖接到陸媒的電話時，談到動物他如數家珍，「狗有30多隻，貓有近20隻，其他動物猴子、野豬、豪豬、麂子、狐狸、梅花鹿、大烏龜、娃娃魚……亂七八糟還不少」。
他也對網友支付「雲門票」的舉動表達感謝，「好心人這麼多，我確實感謝不盡啊！」至於未來規劃，他沒有多想，「無論怎麼樣，都要堅持，看能不能堅持到我90歲，想是這樣想的，走到什麼時候黑，就在什麼時候歇」。
延伸閱讀
網紅爆粿粿4大內幕！預告今晚公布炸裂大瓜 深夜發不自殺聲明
王子二度道歉遭批「賣慘」 陳沂：600萬都拿不出來？
王子二度道歉 律師點出「5細節」：蠻有誠意
其他人也在看
iPhone 換電池趁現在！神腦原廠電池舊換新最高折 900 元，北市回收行動電源再送百元購物金
年末手機續航拉警報？神腦國際 (Senao) 宣布推出「iPhone 原廠電池舊換新」限時優惠，自即日起開放線上預約。活動適用 iPhone 12 至 iPhone 16 系列俏媽咪玩3C ・ 1 天前
扯! 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄
中部中心／李文華 彰化報導真的是方便當隨便！彰化花壇鄉清潔隊，原本24小時開放讓民眾倒圾圾，但因整修工程，改成限時段開放，沒想到，許多民眾無視公告，垃圾直接丟在清潔隊大門，堆成垃圾山！更離譜的還有鹿港的洋仔厝溪，竟然有人載來整車的垃圾，直接丟進河道。晚間六點多，自小客車停在路旁，帶下來一包塑膠袋、再從車裡拽下一大袋，左右張望，四下無人，直接往旁邊溪裡拋丟，丟完趕快溜！另一輛白色自小客車更誇張！一來打開後車背門，我的天啊，塞得滿滿的整車，根本是一輛垃圾車，一男一女動作飛快，一包一包往溪裡拋，一車丟完，回頭又載來滿滿一車繼續丟！整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 土地公廟「電眼」全都錄（圖／翻攝畫面）離譜的亂丟垃圾就發生在彰化鹿港，洋仔厝溪旁，違法行徑都被5公尺外的土地公廟監視器拍下。依丟棄垃圾量開罰，少則依「廢棄物清理法」開罰1200-6000元；倒了一車又一車垃圾到河川裡的看仔細，依水利法可開罰2萬7500-500萬元； 河川內亂倒垃圾可依水利法可開罰2萬7500-500萬元（圖／翻攝畫面）垃圾亂丟的還有彰化花壇鄉清潔隊，門前被堆得像座垃圾山！清潔隊清得心很累，看到又有人來，趕緊揮手叫他們不是開放時間，麥擱來！花壇清潔隊原本開放24小時丟垃圾，但因整修工程，門口公告限時開放，但卻攔不住民眾「隨時」想丟垃圾的嚮往！相關單位只能繼續勸導，希望民眾守法更要發揮公德心。民眾無視公告24小時改限時開放倒垃圾 彰化花壇清潔隊門口 被堆成「垃圾山」(圖/翻攝畫面)原文出處：太誇張！ 整車垃圾丟鹿港洋仔厝溪 彰化花壇清潔隊門口 堆成「垃圾山」 更多民視新聞報導三義保育山坡地遭濫倒 垃圾山面積大如足球場空拍畫面曝光! 苗栗西山垃圾場2個月起火4次花蓮垃圾山再度起火！ 濃煙直竄天際、塑膠燃燒臭味擴散擾居民民視影音 ・ 1 天前
法國虎鯨、海豚困廢池！見無人機立刻「積極表演」 心碎畫面曝
由於法國政府在2021年通過了禁止鯨豚表演的法令，位於坎城附近的「Marineland Antibes」水族館今年1月就正式關閉，不過，也因此造成鯨豚無處收容的窘況，動保團體日前也公布空拍影片，只見數隻鯨豚被困在藻類蔓生的廢池裡，牠們一看到無人機以為希望來了，立刻開始積極表演，心碎畫面曝光，令人憂心。鏡報 ・ 3 小時前
「大」驚喜！安平北提釣到龍膽石斑 長153cm重78kg
台南市 / 綜合報導 台南有民眾昨(3)日中午，在安平北 堤 釣魚，結果釣到超大驚喜，竟然是一隻超大尾的龍膽石斑，釣上來之後，釣客躺在旁邊合照，幾乎快要跟人的身型一樣，測量一下，長153公分，重130台斤，大約是78公斤，而這其實已經是第二次釣到。民眾在台南安平北提釣魚，收線轉轉轉，但怎麼好像轉不太起來，一靠近看驚呆了，竟然是好大一隻，龍膽石斑。釣客說：「好囉。」費了好大一番功夫，大家幫忙，終於把魚釣上來，喀擦---進照片，實在真的好大隻，釣客躺在龍膽石斑旁邊，幾乎快跟人身型差不多，測量一下，長有153公分，重130台斤大約78公斤。釣客馮仕學說：「釣魚差不多有10多年了，這隻第二隻，上次那隻142.5台斤(85.5公斤)，這隻130台斤(78公斤)，困難點是，魚要上來時，旁邊要有人幫忙，不然自己一個人沒辦法，我釣魚，沒在賣魚，再大隻，都是殺一殺，大家分享。」原來這已經，不是第一次釣到，這麼大尾的龍膽石斑，釣客分享之前，也曾釣過一隻，大約142.5台斤重，同樣很驚奇，這回又再釣到，馬上跟親朋好友們一起分享，而影片照片PO網後，也掀起大家討論，直呼好厲害，也有網友是海產業者，說估計這隻魚要上萬元，民眾釣魚，意外釣起超大驚喜。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
移除綠鬣蜥控數量！ 彰縣府：個體趨小族群控制見成效
彰化縣 / 綜合報導 外來種綠鬣蜥入侵台灣，啃食農作物，在南部造成嚴重農損，也對本土生態平衡構成威脅！目前各地方政府，都透過移除獎勵的方式來控制數量；像是彰化縣從8年前，就在芳苑工業區的二林溪邊發現綠鬣蜥出沒，立刻委託野鳥學會，長期追蹤當地的綠鬣蜥，也聘請獵人幫忙！去年移除超過4000隻，而且從捕獲的個體越來越小，明顯發現族群已經控制、沒有蔓延。綠鬣蜥大街趴趴走，繁殖力強又沒天敵，造成台灣生態危害，南部更是經常出現巨型綠鬣蜥嚇壞人，各地政府編列預算，積極移除但上半年台南議員在車底下，捕捉到的大約100公分，再往南走高雄澄清湖步道，捕捉到170公分，跟一般成年男子差不多高，屏東目前最長的綠鬣蜥，更是有186公分。彰化8年前發現綠鬣蜥，當時全年才移除27隻，直到去年移除了4500多隻，體型超過30公分的越來越少，移除成效顯著。彰化縣林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說：「透過彰化野鳥協會以及獵人團隊，進行精準捕抓，個體大小超過30公分的數量明顯減少，代表族群適度的控制，沒有大量的蔓延開來。」綠鬣蜥族群南從屏東逐漸往北到彰化台中，一般民眾圍捕量有限，原住民獵人加入執行，彰化縣林務暨野生動物保護科長蘇啟懷說：「一般人要去捕抓要用套索，效率比較低，獵人他們合法擁有獵槍，移除的效率提高很多。」雖然排水道護岸都用水泥，或是工廠邊很難靠近，但經驗累積成效越來越好，如果民眾發現綠鬣蜥出沒，建議先拍照不要動手抓，避免驚擾綠鬣蜥四處流竄，通報農業處或協會執行捕捉。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 2 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 2 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 7 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
天公疼道奇！第六戰「關鍵卡牆」機率多低 牆下測試：用手丟十分鐘也難
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第六戰，聽牌的藍鳥在九局下半壘上有人情況下，由巴傑（Addison Barger）敲出左中外野長打，卻因為卡在全壘打牆夾縫形成場地規則二壘安打，錯失追平機會。身兼WBC美國隊總教練的球評迪羅薩（Mark Derosa）親自來到牆下測試「卡牆機率」，得出結論引起熱議。FTV Sports ・ 1 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
父母留下的老家變夢魘！300萬換不回手足情，專家揭繼承房產殘酷選擇題
「父母留下的房子，反而成了兄弟之間的難題！」網友買房知識家求助，他與弟弟共同繼承老家透天厝，兩人各持有一半產權，同時也共同背負110萬房貸。如今他自己購買的預售屋已交屋，面臨雙重貸款壓力，希望將舊家的一半產權以300萬賣給弟弟，卻因弟弟無法負擔每月1.8萬還款而陷入僵局。 這間24年屋齡的透天厝，根據鄰居前年成交紀錄，市值約760萬，網友開價300萬出售一半產權，其實已低於市場行情。問題核心在於弟弟的還款能力，若貸款410萬分30年償還，每月1.8萬的還款額確實讓許多人卻步。賣厝阿明 ・ 1 天前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 3 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 2 天前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 23 小時前