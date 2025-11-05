陸最孤獨動物園！8旬園長一人經營半甲子 網友「雲門票」支持

近日，大陸湖北恩施一家「最孤獨動物園」在網上引發熱議。該間鳳凰山森林公園動物園門票僅10元人民幣（約43元新台幣），由一位85歲爺爺羅應玖獨自經營，他身兼園長、飼養員、清潔工及售票員多職。羅應玖與動物的故事曝光後，有網友也支付「雲門票」表達支持。

羅應玖和他的動物。（圖／翻攝《上游新聞》）

根據陸媒《上游新聞》，這間動物園緣起於36年前。當時在電影院工作的羅應玖，發現有攤販在販賣野生動物，便自掏腰包買下動物並養在自家院子裡。後來，當地政府以「民辦官助」形式，資助他在當地修建動物住所，從此，羅應玖承擔起整個動物園的所有工作。

動物園裡的許多動物都身患殘疾，例如沒尾巴的老虎與孔雀，斷掌的黑熊等。多是羅應玖從獵人、動物販子手中救下的，並被他視為珍寶。羅的孫女羅巍透露，之前園內的獅子、老虎、黑熊等都因年老離世，目前還有豪豬、猴子、野豬、土撥鼠、狐狸、鹿等動物。

2022年1月，羅巍開設「羅爺爺的動物園」的帳號，記錄爺爺與動物園的故事，感動許多網友，也有許多人自發寄送物資表達支持。

目前園內有30多隻狗。（圖／翻攝《上游新聞》）

隨著近期貴州「最寒酸動物園」走紅，羅應玖的動物園再度引發關注。有網友找到動物園的收款碼，自發支付金額從幾十元到上百元不等的「雲門票」。有網友留言，「錢轉過去了，就當去動物園的門票吧，祝爺爺身體健康」。羅巍證實有人購買「雲門票」。她介紹，平日動物園基本沒有人，但週末參觀者比較多。

羅應玖雖已高齡85歲但身體硬朗，照顧動物仍是親力親為。羅巍說，爺爺的退休工資，加上賣廢棄品的收入、門票收入以及大家的支持，差不多能維持動物園開銷。

當羅應玖接到陸媒的電話時，談到動物他如數家珍，「狗有30多隻，貓有近20隻，其他動物猴子、野豬、豪豬、麂子、狐狸、梅花鹿、大烏龜、娃娃魚……亂七八糟還不少」。

他也對網友支付「雲門票」的舉動表達感謝，「好心人這麼多，我確實感謝不盡啊！」至於未來規劃，他沒有多想，「無論怎麼樣，都要堅持，看能不能堅持到我90歲，想是這樣想的，走到什麼時候黑，就在什麼時候歇」。

