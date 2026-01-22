陸最新青年失業率16.5% 連續4個月下降

大陸國家統計局22日發布2025年12月分年齡組失業率數據，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.5%，較11月回落0.4個百分點，已連續4個月回落。不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.9%，較上月下降0.3個百分點；不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，較上月上升0.1個百分點。

大陸國家統計局22日發布2025年12月分年齡組失業率數據。 （圖／翻攝《澎湃新聞》）

據大陸國家統計局此前公布數據顯示，2025年12月全國城鎮調查失業率為5.1%，與11月持平。本地戶籍勞動力調查失業率為5.3%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.7%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%。2025全年大陸全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，低於5.5%左右的預期目標。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，分季來看，第一季受冬季及春節假期因素影響，2月失業率升至全年最高的5.4%；第二季勞動力市場活躍度繼續提升，失業率降至5.0%至5.1%的較低水平；第三季受畢業季因素影響，7月、8月失業率升至5.2%、5.3%，9月回落至5.2%；第四季則穩定在5.1%。王萍萍指出，個別月份受季節性因素影響失業率有所上升，多數月份保持在5.2%及以下，就業穩的態勢鞏固延續。

大陸國新辦20日舉行新聞發布會。 （圖／《新華社》）

2025年12月10日至11日召開的中央經濟工作會議強調，堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事。會議提出實施穩崗擴容提質行動，切實保障高校畢業生、農民工等重點群體就業。財政部副部長廖岷20日在國新辦新聞發布會上提到，2026年財政部門將「硬核」支持穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，確保「十五五」實現良好開局。

人力資源社會保障部部長王曉萍近日接受《新華社》專訪時表示，今年將用好用足穩崗返還、稅費減免等政策，延續實施階段性降低失業、工傷保險費率政策，支持勞動密集型行業企業穩定崗位。加快培育數字經濟、綠色經濟等新興產業和未來產業就業潛力，拓展縣域經濟和鄉村振興等領域就業空間。

大陸 明年高校畢業生將達到1270萬人。 （圖／翻攝《界面新聞》）

針對高校畢業生等青年群體，王曉萍表示，將研究制定新一輪促就業政策舉措，加密開展「職引未來」等招聘活動，實施第五輪「三支一扶」計劃，深入實施服務攻堅行動和百萬就業見習崗位開發計劃。大陸中央財辦有關負責人員在中央經濟工作會議結束後接受媒體採訪時表示，受出口結構變化、產業結構轉型升級、新技術發展等多方面因素影響，就業形勢面臨一些新變化新挑戰，需要高度重視。明年高校畢業生將達到1270萬人，再創歷史新高，還有大量農民工、退役軍人等重點群體需要就業。

