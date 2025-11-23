陸服直購、國際服變轉蛋？《燕雲十六聲》課金3倍價差讓玩家怒吼：被韭菜割

開放世界武俠新作《燕雲十六聲》（Where Winds Meet）在 11 月 15 日正式登上 Steam 推出國際服，然而不久後卻引發了關於營運方針上的爭議。許多玩國際版的玩家發現，同樣一套造型所獲得的方式居然和中國服完全不同，且價格居然還貴了 3 倍，由於存在巨大的落差，導致歐美社群出現許多不滿聲浪，質疑官方對不同地區的玩家有嚴重的差別待遇。

中國服直購，國際服貴近3倍用抽的。（圖源：煙雲十六聲）

《燕雲十六聲》國際服推出了一套「劍影藏心」的活動套裝，但是需要通過「抽取」的方式獲得，雖然只要抽 7 次就能把頭像、環境、配飾、面飾、髮型和時裝等全部拿走（運氣好抽到時裝，其他東西也能一次獲得，機率是 27.62%），但消耗的課金貨幣「長鳴珠」卻是遞增，從第一次 60 開始，接下來是 180、400、800、1,400、2,000、2,600，總共要花費 7,440 顆長鳴珠，換算過來是新台幣約 3,200 元一套。

廣告 廣告

然而玩過中國服的玩家卻發現，同一套「劍影藏心」在當地是直接購買，夠包含所有完整內容，根本不需要用抽的，價格也只要 2,580 顆長鳴珠，新台幣約 1,130 元。代表國際服的抽取方式，只要是抽滿 7 次，就會貴上近 3 倍的價格。許多國際服玩家對此表示失望，認為自己被官方當成韭菜或次等公民。

官方雖然說在第一時間會處理，但最終玩家等來的不是退費或是改回直購，而是補償「額外增加獎勵」送了一些消耗品、補償 10 抽大音希聲（當期限定池）。並在公告中表示：「在營運過程中，公平性是我們不可動搖的核心原則，所有內容設計和運營皆以全球玩家的體驗為考量，力求呈現一個更完整、更值得投入的江湖」對於處理結果，仍然有許多玩家並不買單，甚至認爲不到 24 小時就開放一個額外獎勵系統，根本是早就準備好了。