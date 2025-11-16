陸樂團主唱「遭電動座椅擠壓胸腔」離奇慘死 他：黑幕恐不輸于朦朧

娛樂中心／綜合報導

解惠鈞遭到電動座椅架擠壓胸腔身亡。（圖／翻攝自微博）

中國獨立樂隊「普通搖滾樂隊」解惠鈞（藝名阿珍）是樂團的主唱，受到觀眾喜愛，沒想到近日卻傳出在工作期間，不幸遭到舞台的電動座椅架擠壓慘死，消息曝光震撼社會大眾，面對網路上的質疑聲浪，該樂團也二度發文解釋。

綜合陸媒報導，解惠鈞因為胸腔被「電動座椅架」擠壓導致斷裂，雖然緊急送醫搶救10小時，最終仍是回天乏術，事後，樂團在13日發出公告，強調電動座椅並非汽車的，而是劇院的大型座椅，呼籲大眾不要受騙，同時否認買熱搜，認為現今的他們不需要流量，畢竟未來恐怕不會再演出。

但由於解惠鈞死亡意外過於離奇，即使樂團已經發文解釋仍壓不住質疑聲浪，「怎麼觸發的，講清楚啊」、「這種有巨大安全隱患的設計，竟然真的使用了」，就連中國主播李沐陽都表示這是非常離奇夢幻的死法，表示電動座椅啟動前必定都會反覆確認是否有人，而且意外發生究竟是設備故障亦或是人為，以及當下解惠鈞是否有呼救，種種細節官方均未做說明，都讓李沐陽質疑他們的公告太簡單，認為如果將此事跟鬧得沸沸揚揚的于朦朧案做聯想，更加惹人懷疑。

「普通搖滾樂隊」發文解釋沒有買熱搜。（圖／翻攝自微博）

