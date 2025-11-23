陸模擬千架無人機 壓制台灣星鏈

俄烏戰爭爆發之初，全球首富馬斯克旗下公司擁有的星鏈（Starlink）衛星網路，一度讓俄軍的電子干擾器失靈。《南華早報》指出，這起事件震驚全球軍事圈，尤其是北京，但現在大陸一項研究表明，要在像台灣一樣大的區域內全面干擾星鏈，從技術上而言是可行的，但得動用至少1000架以上、搭載干擾器的無人機。

2022年初，俄侵擾烏克蘭時，基輔第一時間向馬斯克求援。幾天內，數千台星鏈終端器運抵前線，即使莫斯科起初試圖干擾星鏈訊號，但在SpaceX悄悄更新軟體、重新調整「星鏈星座」後，許多俄製干擾器瞬間失效，戰場優勢發生轉變。

這起事件也讓解放軍思考，當對手擁有超過1萬顆能即時跳頻、自我適應、極難被干擾的低軌衛星時，如何才能奪取電磁優勢？

浙江大學和北京理工大學的研究團隊，11月在大陸期刊《系統工程與電子技術》發表一篇突破性模擬研究，表明在台灣干擾星鏈網路，在技術上是可行的，但需要投入1000至2000架搭載干擾器的無人機。

研究團隊利用實際的星鏈衛星數據，模擬大陸東部上空12小時內衛星的動態分布，發現唯有採取「分布式干擾」策略才能對抗星鏈。這意味著不能依賴少數幾個強大的地面站，而是需要部署數百甚至數千個小型、同步的干擾器，搭載於無人機、氣球或飛機上，在戰場上空形成一道電磁屏障。

模擬結果顯示，台灣面積約為3.6萬平方公里，若要覆蓋並癱瘓星鏈通訊，至少需935個同步運作的干擾節點。而這數字還未計入無人機故障或山區等地形對訊號的遮蔽，以及星鏈未來可能推出的反干擾升級系統等潛在問題。

事實上，台灣並未使用馬斯克的星鏈系統，而是由國科會國家太空中心（TASA）投入近25億元預算，攜手業界研製4顆低軌通訊衛星，預計最快2029年升空，逐步形成台灣「星網」，也就是台版星鏈，布建台灣自主通訊衛星網絡。