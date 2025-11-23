陸模擬台海開戰 估壓制星鏈需千架無人機

南華早報報導，俄烏戰爭之際，俄軍一度在星鏈（Starlink）衛星網路的電子干擾而失去優勢，這起事件震驚北京在內的全球軍事圈。中國方面一項最新研究，共軍如何在台海戰爭有效干擾星鏈在台灣運作，但研究發現，中方至少要對台出動一千至二千架以上搭載干擾器的無人機，才能壓制星鏈。

二○二二年俄羅斯入侵烏克蘭時，基輔第一時間向特斯拉執行長馬斯克求援，要求太空探索科技公司（SpaceX）提供星鏈衛星網路；數日內，成千上萬台終端器送抵烏克蘭前線，儘管莫斯科起初試圖干擾星鏈訊號，但當SpaceX悄悄更新軟體並重新配置星鏈星座（Starlink constellation），許多俄軍干擾器瞬間失效。

廣告 廣告

這起事件震撼全球軍事圈，尤其讓北京震驚，也令中方重新評估如何在台海戰爭有效執行電子戰。中國浙江大學與北京理工大學研究團隊十一月初在中國期刊「系統工程與電子技術」發表迄今最完整的公開分析。研究利用星鏈實際數據套用模擬在中國東部上空十二小時的動態分布，測算干擾訊號傳播與覆蓋範圍，結果顯示，要反制星鏈只能採取「分布式干擾」策略，也就是部署數百甚至上千個小型的空中干擾器，搭載於無人機、氣球或飛機，進而在戰場上形成電磁屏障。

在使用功率較高的窄角干擾設備、並以約七公里間距布設的情況下，每個干擾節點平均可壓制約卅八點五平方公里的星鏈連線。以台灣約三點六萬平方公里的面積推算，全面壓制至少需九三五個同步運作的干擾節點。若改用較低成本、功率較弱的設備，所需無人機數量將增加至約二千架。

研究團隊指出，尚未納入地形遮蔽、備援節點，以及星鏈持續升級的抗干擾能力，實際需求可能更高。

【看原文連結】

更多udn報導

明顯溫度差？高市熱情擁抱義總理 與李強疑｢眼神交會｣

失業男撿提款卡6小時爽領18萬 失主報案他下場慘了

普發1萬變9千 ATM直接｢吃掉1千｣銀行回覆讓他崩潰

毀容式演技？宋茜只會瞪眼、情緒生硬 男主角慘成路人