陸機器人進軍海外造飛機！空巴採購優必選Walker S2

歐洲航空製造巨頭空中巴士公司（Airbus）與大陸「人形機器人第一股」優必選科技正式簽署人形機器人服務協議，空中巴士已採購優必選最新款工業版人形機器人Walker S2，將應用於其製造工廠，雙方未來將共同拓展人形機器人在航空製造場景的應用落地。

大陸人形機器人將應用於空中巴士製造工廠。（圖／翻攝《快科技》）

綜合大陸媒體18日報導，據優必選披露，此次合作標誌著優必選將人形機器人的工業應用場景從大陸本土市場進一步拓展至全球市場，特別是在航空製造這一高端領域取得關鍵進展。優必選表示，除大陸本土市場外，公司也開始逐步將人形機器人拓展至歐美等海外製造市場。

優必選在此之前已與美國半導體巨頭德州儀器等全球企業達成戰略合作。目前，優必選的機器人應用正逐步覆蓋航空、汽車、3C電子、智慧物流及半導體製造等5大核心工業場景，人形機器人作為新質生產力的產業價值持續延伸。

在市場表現方面，優必選2025年人形機器人訂單總金額已超過14億元人民幣（約63.5億元新台幣），位居全球前列。公司預計，到2026年其工業人形機器人的年產能將達到萬台規模。

根據優必選公眾號發文，公司強調科技的生命在於應用，將與更多的合作夥伴共建產業生態，培育拓展應用場景，推動人形機器人新技術新產品在真實應用中加快迭代升級，更好賦能千行百業、造福千家萬戶。

