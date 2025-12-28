陸機器人一腳踢中「要害」！ 工程師痛到跪地

機器人一腳誤踢工程師下體，讓拍攝者也忍不住大笑。（圖／翻攝自陸網）

近期，浙江研發的羽球機器人成功與羽球世錦賽女單冠軍連續對打1452次，創下金氏世界紀錄，展現精準擊球與高穩定性的技術成就。然而，在另一起機器人測試中，一台拳擊訓練機器人誤踢工程師下體的畫面在網路爆紅。

綜合陸媒報導，一段機器人訓練意外的影片在網路上引起熱議。影片中，一位工程師正戴著教學設備，手把手示範出拳動作給機器人學習，機器人也跟著模仿。然而意外發生了，機器人突然一腳踢中工程師的下體，導致工程師痛到彎腰跪地。

有趣的是，機器人仍然繼續模仿，也跟著彎腰，讓拍攝者忍不住大笑。這段宇樹機器人的測試畫面在網路爆紅，甚至被特斯拉首席工程師轉發到X平台，意外吸引創辦人馬斯克發出「哭笑不得」的表情符號回應。

另一段畫面則可見一台移動機器人拿著羽球拍，能夠精準回擊各種刁鑽角度的來球。更令人驚訝的是，這台機器人的對手是2009年羽球世錦賽女單冠軍盧蘭。盧蘭表示，與機器人對打時，感覺它的穩定性非常好，擊球準確度也比較高，能夠和人類對打這麼多拍數是出乎她意料的。

這款由浙江紹興上虞團隊研發的羽毛球機器人，成功以1452次連續來回對打，創下金氏世界紀錄。羽球機器人項目負責人柏曉樂解釋了背後的技術關鍵，他們必須先檢測高速運動的球體，才能判斷擊球點，然後讓運控算法模仿人的行為去擊打球，因此硬件的要求也要跟得上。

研發團隊進一步指出，羽球機器人採用毫秒級路徑規劃，搭配高速視覺追蹤系統，才能即時判斷球路、精準回擊。未來這類機器人不只能打球，還有機會成為專業選手的陪練夥伴，為運動訓練領域帶來新的可能性。

