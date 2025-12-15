陸機器鐵哨兵免帶槍？栗正傑揭「3秒引砲火」內幕

未來軍事，人類衛哨可能由機器人所取代。左為金門烈嶼守備大隊衛哨。（示意圖／青年日報、杭州宇樹科技官網）

近日一段印度人拍攝的大陸邊防機器人的影片引發討論，據傳印軍譏笑機器人哨兵不帶槍，殊不知該機器哨兵3秒就能引導砲火覆蓋。退役少將栗正傑指出，機器人站衛兵不會打瞌睡，也不用三問三答，只需人臉辨識就能分辨敵我，還能瞬間指引火砲射擊角度方位。

栗正傑14日在《鄭亦真辣晚報》節目表示，為什麼它3秒就能導引火砲覆蓋？通常站衛兵，我們都只是帶把槍而已，人站衛兵，有時會緊張、會誤判、會打瞌睡，但機器人站衛兵就不會打瞌睡了。以前為什麼需要查哨軍官？就是阿兵哥會打瞌睡。

廣告 廣告

栗正傑提到，國軍有三問三答：「站住！口令？誰？」，以及「去哪裡？做什麼？」例如：「栗將軍」、「來幹嘛」、「來錄影」。以前他在金門，去查哨新兵的時候，問你是誰的時候，你就要趕快趴下來，因為怕新兵萬一緊張，對著聲音的方向扣板機，子彈就出去了？

栗正傑直言，這是人站衛兵會發生的問題，第二就是人站衛兵會打瞌睡，這就是為什麼要查哨。機器人事實上沒帶槍沒帶砲，可是砲兵有一個編制叫「前進觀測官」，看到目標之後，是用肉眼去判斷目標跟他的距離，或拿指北針去測量方位、角度多少，把數據報給後面的砲兵指揮所，指揮所再依據報來的數據，去判斷射擊的角度跟方向，這要浪費多少時間？

栗正傑指出，機器人的好處就是，眼睛一看馬上就能定位目標，角度、方向都非常精準，一砲就過去了。不懂的人可能還停留在過去的戰爭常識，以為衛兵一定要攜帶槍枝。機器人站衛兵根本也不需要問口令，即時啟動人臉辨識，就能知道你是不是自己人了。

【看原文連結】