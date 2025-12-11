陸機艦今起再次「聯合戰備警巡」國防部：22架次越中線

國防部公布大陸機艦今日起再次「聯合戰備警巡」，前一日態勢圖曝南部海空域有大範圍活動。（圖／中國軍網）

國防部所公布的共軍昨日至今晨動態圖。（國防部提供）

國防部今（11）日公布昨日至今晨共機動態，指出共機15架擾台並穿越海峽中線，從態勢圖來看，中共軍機在我東南至西南防空識別區外，有大量範圍的活動跡象。此外，國防部也指出，大陸解放軍今日上午起再次執行「聯合戰備警巡」，共計27架次出海，其中22架次逾越中線。

國防部今日指出，自昨日上午06時起的24小時內，共偵獲共機15架次，其中逾越中線進入我北部、西南及東南空域者計15架次，另外還包括共艦6艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

廣告 廣告

國防部今日也另外發布新聞表示，自09時05分起，再陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計27架次出海，其中22架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

從國防部公布的共軍昨日至今晨動態圖來看，不難看出中共軍機在我東南至西南防空識別區外有大量範圍的活動跡象。圖片顯示，自10日上午0920起至11日上午0600止，共偵獲主戰機及無人機計5架次，5架次皆逾越海峽中線；西南空域方面，自10日上午0845起至下午1445止，共偵獲輔戰機及無人機計3架次；東南空域方面，自上午0810起至下午1250止，共偵獲主戰機及無人機計7架次。

【看原文連結】