陸殲-15雷達照日本F-15 栗正傑曝最新情勢：共軍不忍了「只差一步戰爭」

日本防衛省7日凌晨罕見連續兩度召開記者會，直指中國大陸解放軍遼寧號航母艦載機殲-15在宮古海峽外兩度以火控雷達鎖定日本航空自衛隊F-15戰機，事件被東京視為「超出安全飛行必要範圍」的危險行為。對此，退役少將栗正傑7日就表示，「第一島鏈這邊充滿戰火，可能一燃即起，昨天戰爭只差一步之遙」。

日本放送協會（NHK）報導，防衛大臣小泉進次郎於7日凌晨表示，殲-15使用的並非一般偵搜雷達，而是屬於攻擊前使用的火控雷達，「是極度危險、難以接受的挑釁」。他已透過外交管道向中方表達強烈抗議。防衛省指出，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰已向中國駐日大使館抗議，日本駐中大使館也同步向中國外交部提出交涉。

北京方面則強硬回應。根據《鳳凰網》報導，中國國防部發言人張曉剛表示，遼寧艦編隊在宮古海峽以東海域進行遠海訓練「完全符合國際法與國際實踐」。他反指日本多次派機闖入中方劃設的演訓區域，刻意干擾，事後還反控中方，批評日方行為是「賊喊捉賊、倒打一耙」，並表示強烈不滿與堅決反對。

NHK報導，日本首相高市早苗7日指出，「這種雷達照射行為是超出安全飛行所需範圍的危險行為。發生這樣的事件令人極其遺憾。我們已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求此類事件不得再次發生」，「我們將冷靜果斷地作出回應。我們將密切監視中國軍隊在我國週邊水域和空域的活動，並將採取一切可能的措施，確保我們的監視和監控活動有效進行。」

而栗正傑7日也在中天節目《前進戰略高地》中表示，從渤海、黃海、釣魚島一路延伸至宮古海峽，「第一島鏈這邊充滿戰火，可能一燃即起，昨天戰爭只差一步之遙」。他指出，日本正加強在馬毛島、與那國島、宮古島、石垣島等地部署124對艦飛彈、034防空飛彈，射程涵蓋200至1000公里，等於在第一島鏈形成人為封鎖，「對解放軍而言，可忍孰不可忍」。

栗正傑直言，遼寧艦選擇由宮古海峽正面穿越，就是在回應日本的威嚇；而日本F-15升空監控後，殲-15再以火控雷達照射回擊，更凸顯當時情勢「只差一步就可能失控」。他提醒，火控雷達是戰機啟動攻擊前的關鍵動作，殲-15還呈間歇多次照射，足見當時緊張程度。栗正傑最後也說，也因如此，小泉進次郎深夜急召記者會，反映東京方面的高度警戒。

