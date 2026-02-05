陸殲-36對美F-47誰贏？帥化民拆解六代機「領先關鍵」

大陸第六代戰機研發再傳新進展，被外界稱為「第四架」六代機的殲-36，網路流傳已於1月30日完成試飛，顯示大陸六代戰機距離定型、甚至量產的時程正持續推進。對此，退役中將帥化民4日就表示，從戰機研發的基礎條件來看，中國大陸具備全球最大的風洞系統，能夠模擬超高音速飛行姿態。帥化民也回顧美國的F-22戰機指出，「美國當年雖掌握先進技術，但受限於國防預算不足而停產」。

相較之下，美方的「下一代空中優勢」戰機仍停留在概念階段。根據《新華社》轉引相關報導指出，美國前總統川普曾於2025年3月21日宣布，選定波音公司負責生產新一代戰機，並命名為F-47。川普當時不掩一貫風格表示，新機名稱包含「一個漂亮的數字」。

據了解，F-47的命名別具象徵意義，「47」不僅代表美國空軍於1947年獨立建軍，同時也被解讀為向川普身為美國第45與第47任總統致意，此外，美軍亦藉此致敬二戰期間戰功彪炳的P-47「雷電」戰機。

帥化民4日在中天節目《中天辣晚報》中表示，從戰機研發的基礎條件來看，中國大陸具備全球最大的風洞系統，能夠模擬超高音速飛行姿態，先行確立氣動外型，原型機成形後，相關裝備才能逐步上機測試，因此試飛次數頻繁並不令人意外。一旦飛行測試達到定型階段，後續進入量產，才能真正形成戰力。

帥化民指出，美國目前連F-47的完整設計圖都尚未對外呈現，外界甚至無從得知其實際外型，距離量產仍相當遙遠。回顧F-22戰機，美國當年雖掌握先進技術，但受限於國防預算不足而停產；未來是否能將F-22昂貴的技術完整移植至F-47，帥化民直言「不太可能」，否則直接使用F-22即可。

他進一步分析，美國至今仍未找到一款兼顧成本與作戰效率的新型戰機。戰機設計首重機型本身，涉及氣動力學操作。以三角翼機體為例，具備機身厚、航程遠、儲油量高等優勢，搭配匿蹤材料後，隱形效果更佳。不過，殲-20的缺點在於彈藥掛載量有限，因此需搭配護衛機執行任務。

帥化民也提到，新一代轟-20若具備更高的彈藥載量，其威脅性將大幅提升，作戰半徑甚至可能對夏威夷構成實質威脅。

