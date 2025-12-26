陸氣質女「鬼祟偷外送」被逮！理由竟是「不會做飯」警傻眼

大陸北京市朝陽區近日發生多起外送失竊案件，警方循線追查，赫然發現竟是一名外表時尚、談吐得體的50歲女子犯案，女子語出驚人說，因為自己「不會做飯」才下手偷別人的外送。

趙女（紅圈處）戴上口罩和帽子偷架子上的外送。（圖／翻攝《網易》）

綜合陸媒報導，當地警方日前接獲多起報案，稱放置於外送架上的餐點不翼而飛，警方調閱監視器畫面後發現，一名女子刻意戴上帽子與口罩，手持手機假裝通話，在外送架前反覆徘徊觀察，待取餐人潮散去後，迅速將2份外送取走並從容離開。

警方很快鎖定是一名趙姓女子犯案，她看到警察上門，第一反應竟脫口而出，「是逮我嗎？要罰錢嗎？這太尷尬了……」警方調查發現，趙女擁有大學學歷，曾任職外資企業，近年轉向經營自媒體，收入穩定，獨居於北京市三環一處房子，生活頗為優渥，對於為何屢次偷取外送，她竟稱因為「我不會做飯」。

趙女坦承，自己因「佔小便宜」心態，將外送架視為「零元購」取餐點，從最初的緊張試探，到後來越來越熟練，已多次得手。她表示自己並非每天偷，「夠吃了我就不去了」，對於犯案她低頭認錯，「我也覺得很丟人，對不起，我早就知道錯了。」

