陸水庫赫見13匹「冰凍馬」！疑冰面破裂落水 慘集體凍死

大陸黑龍江省嫩江市5日傳出一起罕見事故，一名農戶飼養的13匹馬，集體落入當地一處水庫，由於氣溫嚴寒，13匹馬瞬間被凍死，遺體被固定在厚冰層之中，事件曝光引發關注。

馬匹被冰封在水中。（圖／翻攝《極目新聞》）

《極目新聞》報導，根據目擊者表示，事發時馬群聚在水庫邊飲水，不料冰面突然碎裂，「馬都擠在一起喝水，一下子就掉下去了，當時誰都沒注意到。」目擊者回憶，直到2天後馬場主人才察覺異狀，立即出動人員破冰打撈。

馬場主人王姓男子表示，當天正遭遇大風雪，氣溫降至攝氏零下20、30幾度，極端天候讓馬匹掉入水中後迅速被凍結，他沉痛地說，「那天雪很大，天兒也冷，一落進去就沒救了。等我們發現時，都凍在冰層裡了。」

今年已70多歲的王男無奈地說，家中經濟來源主要依靠養馬，這次一口氣損失13匹馬，造成嚴重損失，對家庭經濟打擊巨大，「13 匹馬全部沒了，損失30多萬（人民幣，約132萬台幣），我真的不知道該怎麼辦，心裡特別難受。」目前當地相關部門已介入了解調查。

