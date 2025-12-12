陸水銀體溫計明年起禁產！網傳價格飆升、民眾瘋囤貨

大陸自2026年1月1日起，將全面禁止生產含汞體溫計和含汞血壓計產品，承載幾代人健康記憶的水銀體溫計即將退出歷史舞台。消息一出，「水銀體溫計血壓計明年起禁產」話題迅速引發熱議，社群媒體上更出現網友曬出一次性購買數十支體溫計的照片，聲稱價格大漲且一根難求。

有網友曬出一次性購買數十支體溫計的照片。（圖 ／翻攝《北晚在線》 ）

大陸《科技日報》12日報導，揚州大學化學與材料學院教授俞磊表示，禁產水銀體溫計是大陸履行《關於汞的水俁公約》的具體舉措，也是生態環保、醫療安全理念的體現。他解釋，金屬汞俗稱水銀，是唯一在常溫下呈液態的金屬，具有強毒性和不可降解性。一支標準水銀體溫計含汞約1至2克，一旦破碎，汞會揮發形成有毒且無色無味的蒸氣，可使50立方公尺房間空氣中汞濃度短時間內飆升至22毫克／立方公尺，遠高於1毫克／立方公尺的急性中毒閾值。

廣告 廣告

陸軍軍醫大學西南醫院江北院區急診科主任呂福林補充，人體吸入高濃度汞蒸氣後可能引起急性中毒，損害神經系統和腎臟功能，兒童和孕婦吸入汞蒸氣更可能導致發育遲緩、胎兒畸形等不可逆傷害。臨床上，未成年人咬斷體溫計誤吞水銀導致消化道損傷、誤飲被破碎體溫計污染過的水源導致腹瀉等案例常有發生。

由於水銀體溫計明年起將不再生產，網上傳大陸各大網購平台的水銀體溫計價格數倍翻漲。《北京日報》記者在網購平台以「水銀體溫計」為關鍵詞搜尋發現，目前水銀體溫計普遍在十幾元人民幣之間，價格略有上漲但貨源充足，並非如部分網友所說需要「搶購」。有趣的是，在購物平台的「體溫計熱銷榜」上，價格更高但使用更便捷的耳溫槍占據榜單前三位，「好評榜」榜首也是耳溫槍嬰兒體溫計。

網上水銀體溫計一支約幾十塊人民幣，皆不到一百元台幣。（圖 ／翻攝《北晚在線》 ）

揚州大學分析化學教研室副主任馬誠認為，已逐步普及的電子體溫計或將成為理想替代選擇。電子體溫計不含汞，從根源上避免汞污染風險，主要分為非接觸式和接觸式兩類。接觸式電子體溫計測量精度可與水銀體溫計相媲美，全程僅需15秒左右，基本滿足臨床和日常使用需求。

俞磊表示，鎵銦錫體溫計以無毒的鎵銦錫合金替代水銀，具備無毒、不揮發、環境友好等顯著優勢，其讀數方式、測量時間與使用姿勢也與傳統水銀體溫計基本一致，更符合大眾的長期使用習慣。他建議，鎵銦錫合金中的鎵和銦屬於戰略資源，該類體溫計應納入出口管制目錄，避免戰略資源流失。

大陸中國醫療器械行業協會專家表示，根據現有規定，玻璃體溫計不會退出市場，習慣「甩一甩」的消費者可以選擇以鎵銦錫合金液態金屬為感溫材料的玻璃體溫計，無須囤貨。

延伸閱讀

台積電熊本2廠傳改製4奈米晶片 抓住國際AI浪潮

「威強電小金雞」威聯通公開申購 中籤一張可望21萬元入袋

小鵬汽車車模「露點走光」？陸男坦言「AI偽造」秀技術被逮