陸流感升溫！醫生提醒：紓伏效特效藥避免配礦泉水

A型流感（陸稱甲型流感）疫情持續升溫，浙江大學醫學院附屬第二醫院藥學部主任藥師周權針對流感特效藥瑪巴洛沙韋BXM（商品名為速福達、紓伏效Xofluza）的用藥禁忌發出提醒，強調服藥時應避免使用礦泉水，並澄清民眾對於飲食限制的過度擔憂。

流感特效藥瑪巴洛沙韋。（圖／翻攝台灣塩野義官網）

《青島新聞網》9日報導，周權表示，藥物說明書中確實標註應避免與乳製品、鈣強化飲料，以及含鈣、鎂、鐵、鋅等金屬離子的補充劑或某些胃藥同時服用，但這並非因為牛奶或雞蛋中的蛋白質有問題。他解釋，關鍵在於二價及二價以上陽離子（例如鈣、鎂、鋅、鐵、硒、鋁）會在腸道中，以配位鍵與瑪巴洛沙韋化學結構中多個基團原子發生螯合作用，形成含有金屬離子的雜環結構，導致藥物口服吸收率降低。

針對服藥與飲用牛奶的間隔時間，周權指出，雖然說明書未明確標註具體時間，但根據藥物在體內吸收代謝的特點，間隔4小時就足夠。他說明，口服後藥物的活性形式瑪巴洛沙韋大約4小時達到血藥濃度峰值，意味著主要吸收過程已基本完成，因此服藥後的頭4個小時需注意避免同時攝取相關食品或藥物，4小時之後即可正常飲食，完全沒必要忌口好幾天。

奧司他韋（ Oseltamivir ）治療用藥。（圖／翻攝四季台安醫院官網）

周權特別提醒，最好不要直接用礦泉水送服藥物，因為許多礦泉水都含有不少鈣、鎂離子，原理與牛奶類似，且不同品牌的礦泉水離子含量差異可能很大。他建議最穩妥的方法是用純淨水或涼白開（煮過放涼的水）送服，這樣百分之百安全，沒有任何相互作用的疑慮。

關於服藥劑量，周權說明瑪巴洛沙韋片是單次服用，但劑量需根據體重調整。體重在20公斤到80公斤之間服用40毫克，80公斤及以上則服用80毫克，請務必仔細閱讀說明書或嚴格遵守醫囑。相較之下，奧司他韋（Oseltamivir）治療用藥（商品名為克流感Tamiflu）需每天兩次連服5天，預防用藥則每天一次連服10天，但沒有飲食上的禁忌。

