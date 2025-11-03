陸海底撈又爆亂小便！家長「紙碗接童尿」放推籃 鄰桌傻眼：還拿店裡毛巾擦
大陸黑龍江省哈爾濱市一間海底撈火鍋店傳出離譜事件。顧客王先生日前用餐時，目睹鄰桌一名孩童當場小便，母親竟拿紙碗接尿後放在推籃上，並以店內毛巾擦拭，現場瀰漫尿味。經王先生投訴後，店方僅以果盤補償，引發不滿。海底撈回應稱，事發後15分鐘內完成區域清潔與消毒，並指派專人持續跟進。
《南國今報》報導，王先生指出，當時小孩對母親表示想上廁所，未料家長竟直接將他抱起，拿出一個小紙碗接尿，還將紙碗放在備菜推籃上處理，隨後又以店內擦手毛巾清理，現場立刻瀰漫尿騷味。王先生立即向店員反映，僅獲得一份果盤作為補償，讓他無法接受，認為衛生問題嚴重影響食慾與用餐體驗。
針對這起事件，海底撈官方10月31日回覆稱，該門市於事件發生後15分鐘內，即在質量安全部門監督下完成專項清潔與全面消毒，相關污染物品也已全數廢棄，並指派專人與王先生持續溝通、後續跟進。
消息曝光後，再度引發外界對火鍋店衛生與顧客行為的關注。不久前，上海的海底撈才發生顧客「向火鍋內小便」的惡劣事件，引爆公憤。事後，涉案兩名17歲少年遭警方行政拘留；海底撈也銷毀全部餐具、進行深度消毒，並對4109筆顧客訂單全額退款及10倍現金補償。法院最終判決兩名少年及家長共賠償公司人民幣220萬元（約新台幣954萬元）。
