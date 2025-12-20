陸海空三軍聯合BATTLE樂聲 交織出震撼街頭軍樂盛景 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市國際管樂節於12/20日上午，在嘉義市政府前中山路迎來最令人熱血沸騰的限定演出「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃登場，四所軍校樂隊首度以正式節目形式同臺較勁，磅礡樂聲與高度紀律交織出震撼街頭的軍樂盛景，更帶來非正式的即興Battle，high翻全場，吸引大批市民與樂迷聚集觀賞，成為本屆管樂節最具話題性的經典畫面之一。

嘉義黃表示敏惠市長，今天特別難得能夠號召陸、海、空三軍四校的樂儀隊齊聚嘉義，舉辦一場三軍管樂的 Battle，從一開始的音樂對抗，到最後攜手合作，展現出令人感動的能量；軍樂不只是儀式的象徵，更是管樂文化中非常重要的力量，也讓大家深刻感受到音樂能夠凝聚人心、帶來希望。

嘉義市府文化局謝育哲局長表示，臺灣管樂的發展與軍樂隊長期密不可分，軍樂隊不僅肩負儀典任務，也在各級學校音樂教育與樂隊制度建立上扮演關鍵角色，今日「軍校Battle」以快閃節目呈現軍樂文化，讓軍樂在莊嚴的傳統儀典之外，也能與城市文化、街頭空間與觀眾情緒產生更直接的連結，展現嘉義市國際管樂節持續創新、回應樂迷期待的策展精神，讓市民看見軍樂從樂儀慶典走入城市街頭的多元樣貌，也為管樂節注入更具力量感與故事性的多元演出形式。

本次演出的陸、海、空三軍四校的樂儀隊，由國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、中華民國空軍軍官學校、中華民國海軍軍官學校軍樂隊及中華民國陸軍軍官學校軍樂隊輪番登場，各隊以精華濃縮的演出展現鮮明特色，強烈節奏，讓現場觀眾近距離感受三軍樂隊的力量與氣勢，掌聲與歡呼聲此起彼落，現場氣氛持續升溫。