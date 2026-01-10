陸海空搜尋飛官辛柏毅蹤跡 出動6機8艦183岸巡兵力

國軍2026.1.7持續投入搜救行動，包括陸軍出動170岸巡人員，動用戰術偵蒐無人機，全力尋找於花蓮豐濱外海落海的F-16V飛官辛柏毅下落。青年日報



空軍機號6700的F-16V Block 20於本週二(1/06）夜航墜海，國軍與海巡艦艇等今天（1/10）持續出動兵力，地毯式搜索失蹤的F-16飛官辛柏毅。據國防部表示，今天（1/10）規劃的搜救兵力包括空軍派出6架次飛機、海軍出動2艘軍艦，而在地面部隊則由第二作戰區調派岸巡183員兵力，出動輕、中型戰術輪車47輛次，並運用戰術偵蒐無人機提升搜索效率。海巡署也仍有6艘艦艇在海上搜尋辛柏毅上尉蹤跡與戰機殘骸。

花蓮空軍基地第五聯隊F-16V Block 20（F-16 AM）單座戰鬥機（機號6700）於起飛前檢查資料照片。軍事連線雜誌提供

空軍第五聯隊上尉飛行官辛柏毅，於1月6日傍晚駕駛F-16V Block 20戰鬥機從花蓮基地起飛，執行夜間飛行訓練，在花蓮豐濱外海失聯，國軍與海巡署、空勤總隊等單位隨即總動員進行搜救，昨天（1/9）下午在澎湖西嶼有漁民發現飛行器殘骸，儘管與失事地點相距甚遠，且隔著中央山脈，與最後雷達偵測的飛行軌跡亦不同，但軍方立刻派員前往確認，經相關單位檢視，認為是中國民航機零件，並非失事的6700號F-16戰鬥機的殘骸。

1月9日，澎湖西嶼發現一大塊飛機殘骸，軍方派員釐清，證實並非空軍F-16殘骸，上有簡體字，應為中國民航機殘骸。海巡署提供

國防部顧立雄昨天下午特地也前往花蓮，了解F-16V戰機搜救進度，並代表總統賴清德探視、慰問失聯飛官家屬。顧立雄強調，國軍不放棄任何希望，要求相關單位持續整合海、空與岸際能量，全力搜救。

海巡署全力進行海面搜尋行動，盼儘速找到F-16失聯飛官。海巡署提供

國防部昨天指出，國軍搜救指揮中心除派遣空軍各型機，持續執行空中偵巡；並結合海軍、海巡署，依據浮標軌跡及數值模式分析，以科學方式，策定搜救責任區域，同步擴大水面與水下搜尋規模。同時間，第二作戰區亦編組兵力，針對沿岸一帶實施岸際地毯式搜索。

