陸海空軍刑法修法 國防部：有助穩定軍心

記者張雅淳／臺北報導

立法院司法及法制、外交及國防委員會昨日聯席審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案，有關增訂現役軍人對敵人表示效忠最重處7年等罰則。列席說明的國防部副部長鍾樹明上將表示，相關情事嚴重危害國家安全，相關法制確有檢討及修正的必要，法案修正有助穩定軍心。

現行《陸海空軍刑法》第24條係規範「不盡其應盡之責而降敵」行為，對於僅以言語、文字等方式對敵表達效忠，尚缺乏明確處罰規定。為補強法制不足，行政院提出修法增訂「對敵人為效忠之表示」處罰規定，明定現役軍人若以言語、舉動、文字等方式對敵表達效忠，處1年以上、7年以下有期徒刑，以提升嚇阻效果。另針對不盡職責而降敵行為，加重刑責至3年以上、10年以下，並增訂預備犯、陰謀犯規範，以強化國家安全防護網。聯席會議昨日完成詢答，另訂期續審條文。

鍾副部長表示，近年具體案件包含刺探機密、簽署投降書、發展組織等共7件，法案修正有助穩定軍心；並指出，目前軍人洩、違密行為多依《貪汙治罪條例》論處，惟若僅對敵人表示效忠而未設刑責嚴禁，恐對部隊軍紀與安全造成嚴重影響。

國防部法律事務司司長吳逸聖中將也於會中表示，現役軍人若失職並降敵，已違反保衛國家安全的忠誠義務，情節嚴重，應加重處罰，增訂處罰規定有助補強現行法制不足、發揮嚇阻效果，對於相關建議，國防部可於逐條審查時再行深入研議，盼在維護國家安全與確保法律明確性間取得平衡。

鍾副部長指出，草案修正有助穩定軍心。（記者張雅淳攝）