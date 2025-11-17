陸海空軍相互關懷協會南投送暖 歲末送暖傳遞社會愛心 - https://www.watchmedia01.com

▲南投縣榮服處舉行「陸海空軍相互關懷協會」愛心物資捐贈儀式。（圖／南投榮服處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣榮民服務處於17日舉行「陸海空軍相互關懷協會」愛心物資捐贈儀式，由副理事長崔景惠偕同多位幹部親自出席，並捐贈遺孤認養金及大米等物資，盼能以實際行動關懷南投地區清寒榮民眷，讓溫暖在歲末時節持續蔓延。王怡文處長代表受贈，並致贈感謝狀以表達對協會長期投入公益的敬佩與謝意。





▲關懷訪視榮民長輩南投縣榮服處處長王怡文(左3)、陸海空軍相互關懷協會副理事長崔景惠(左2)。（圖／南投榮服處提供）

崔景惠副理事長表示，協會自成立以來始終秉持互助與關懷的初衷，最初以照顧退除役官兵與清寒校友為目標，隨著志工與會員的積極投入，服務觸角已遍佈全國各地，多年來協會在物資捐贈與社會公益方面不遺餘力，以實際行動扶助無數清寒榮民眷。



▲關懷訪視榮民長輩南投縣榮服處處長王怡文(右3)、陸海空軍相互關懷協會副理事長崔景惠(右2)。（圖／南投榮服處提供）

捐贈儀式後，崔景惠副理事長與幹部在榮服處人員陪同下，前往探視近期接受手術的黃伯伯，以及長期臥床的賴伯伯，並致贈慰問物資，關懷其生活與健康狀況，鼓勵兩位長輩安心休養，探訪過程溫馨感人。

王怡文處長表示，感謝協會長期的支持與陪伴，讓榮民服務工作更佳完善。榮服處將持續串聯社會資源，擴大關懷範圍，讓協會的善心成為實際力量，持續送進每一位需要幫助的榮民家庭。