陸海空軍相互關懷協會寒冬送暖 照顧弱勢榮民眷

記者吳典叡／綜合報導

社團法人陸海空軍相互關懷協會常務監事吳隆海、理事黃幸一及監事伊龍華昨（9）日親赴新北市榮服處送上保暖毛毯、毛帽及圍脖等物資，贈予轄區內的榮民（眷），希望使長輩溫暖過冬；處長林振生代表接受，並致贈感謝狀及禮盒向協會表達謝意。

陸海空軍相互關懷協會長期投身公益活動，過去曾捐贈白米給轄區內榮民（眷），此次捐贈活動，協會貼心考量氣候變化，及時送上實用保暖用品，盼減輕寒冬帶來的不適。吳隆海表示，希望透過實際行動回饋社會，表達對榮民前輩的敬意與感謝；未來也將持續結合各界資源，推動更多關懷榮民及弱勢族群的公益活動。

林振生表示，感謝陸海空軍相互關懷協會多年來對榮民眷的關懷與協助，為榮民家庭帶來溫暖；民間團體的支持不僅是物資上的援助，更帶來精神上的鼓舞，讓榮民（眷）感受到社會的溫暖與尊重。

陸海空軍相互關懷協會捐贈保暖物資，與新北市榮服處同仁合影。（新北市榮服處提供）