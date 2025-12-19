陸海空軍相互關懷協會慰問屏東榮家 傳遞溫情

記者孫建屏／綜合報導

社團法人陸海空軍相互關懷協會昨（18）日前進屏東榮家，除捐贈貼近長輩生活需求的愛心物資，有效提升居住品質與照護便利性外，更精心安排懷舊老歌歡唱活動，為榮家長輩帶來滿滿的溫暖與感動，展現三軍袍澤間的深厚情誼與社會關懷的正向力量。

此次關懷活動在理事長李明聰率隊下，協會成員也為榮家長輩們演唱多首耳熟能詳的經典老歌，深情動人的樂聲勾起長輩們的美好回憶，台上、台下齊聲合唱，歌聲悠揚，氣氛溫馨熱絡，長輩們臉上洋溢著笑容，深刻感受到來自社會各界的真摯關懷。

廣告 廣告

屏東榮家家主任李秦強表示，感謝社團法人陸海空軍相互關懷協會的善舉，展現民間團體主動關懷長者的溫暖力量，讓三軍袍澤情誼與社會服務之愛細水長流，溫柔地流進屏東榮家長輩的心田，留下溫馨且難忘的回憶，相信每一份關懷物資與溫馨陪伴，都是對長者最大的鼓勵，支持他們安心頤養天年。

社團法人陸海空軍相互關懷協會慰問屏東榮家，由理事長李明聰代表捐贈愛心物資，展現關懷社會的正向力量。（屏東榮家提供）