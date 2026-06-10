陸海空軍相互關懷協會捐贈物資與善款 關懷弱勢榮民家庭

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者孫建屏／高雄報導

為關懷弱勢榮民眷及遺孤學子生活需求，陸海空軍相互關懷協會捐贈高雄市榮服處白米50包及遺孤認養金，理事長李明聰日前率同協會成員親自送往榮服處，由處長劉雅魁代表接受，並感謝協會長期關懷退除役官兵及眷屬，嘉惠弱勢榮民家庭與遺孤。

李明聰表示，榮民先進過去為國家奉獻青春歲月，對於生活遭遇困難的榮民、眷及遺孤，社會各界更應給予適時關懷與協助。此次捐贈白米及認養金，希望能減輕弱勢家庭生活負擔，讓遺孤安心就學、穩定成長，也期盼藉由拋磚引玉，號召更多善心企業與社會人士共同投入公益服務，將愛心傳遞至社會每個角落。

廣告 廣告

劉雅魁則表示，陸海空軍相互關懷協會秉持關懷袍澤、服務社會精神，長期支持榮民服務照顧工作，此次捐贈不僅提供弱勢榮民眷實質協助，更為遺孤學子帶來溫暖與希望。

劉雅魁強調，榮服處將妥善運用各界善心資源，落實照顧榮民、遺眷及遺孤服務工作，並持續結合社會公益力量，共同建構完善照顧網絡，讓榮民、眷感受到來自社會各界的關懷與支持。

陸海空軍相互關懷協會日前捐贈高雄市榮服處白米50包及遺孤認養金，嘉惠弱勢榮民家庭與遺孤學子。（高雄市榮服處提供）