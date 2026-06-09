陸海空軍相互關懷協會捐贈白米及遺孤認養金 展現雪中送炭精神

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記者孫建屏／綜合報導

陸海空軍相互關懷協會長期關懷退伍袍澤及榮民眷屬生活情形，理事長李明聰日前率隊，將愛心白米及遺孤認養金送抵屏東縣榮服處，向長年戮力從公、保家衛國無私奉獻的榮民前輩致上崇高敬意，並傳遞軍中袍澤情誼歷久彌新的深厚情感。

李明聰表示，協會成員來自陸海空三軍，退伍後秉持回饋社會理念，持續投入公益關懷，期盼以實際行動照顧榮民長輩及遺孤，使愛心綿延不絕；屏東縣榮服處處長王德維表達誠摯謝忱，肯定協會善舉減輕弱勢家庭經濟負擔，協會長期投入公益、樂善好施，堪為社會楷模，並彰顯軍人退伍不褪色的精神與情誼。

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捐贈儀式後，王德維偕同李明聰等協會成員及服務團隊深入社區，親赴榮民、眷家中致贈白米和端午慰問金，將關懷落實於行動之中，展現「雪中送炭」的精神。榮服處團隊與協會人員沿途關懷袍澤及眷屬，互動溫馨熱絡，充分展現守望相助的深厚情誼，場面溫馨。

陸海空軍相互關懷協會日前捐贈屏東縣榮服處愛心白米及遺孤認養金，彰顯軍人退伍不褪色的精神與情誼。（屏東縣榮服處提供）