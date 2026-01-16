陸海空軍相互關懷協會攜手投榮處溫暖榮民眷

陸海空軍相互關懷協會攜手南投榮服處溫暖榮民眷。



▲陸海空軍相互關懷協會攜手南投榮服處溫暖榮民眷。



寒流一波波來襲、氣溫明顯驟降之際，社團法人陸海空軍相互關懷協會崔景惠副理事長與李朝家雲林分會長昨（十六）日蒞臨南投縣榮民服務處，捐贈愛心麵食一批，關懷南投縣清寒榮民眷家庭，以具體行動傳遞冬日暖意。當日由處長王怡文代表接受，並回贈感謝狀表達謝忱，感佩協會長期致力公益、主動關懷榮民眷之善心義舉。

崔景惠副理事長表示，協會在李明聰理事長帶領下，透過全國22個分會的力量，長期投入各類公益服務與物資捐贈，關懷觸角不僅遍及榮民眷，更深入社會基層，逐步向全國擴散，希望藉由此次與南投縣榮民服務處的合作，把愛心與關懷延伸到更多需要支持的榮民眷家庭，持續擴散善的力量。

王怡文處長表示，未來服務處亦將持續秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」的理念，積極強化跨域合作與資源鏈結，整合社團團體、企業及地方賢達力量，擴大服務量能，完善照顧體系，共同守護榮民及遺眷之福祉，讓溫情在寒冬持續蔓延，營造更具支持力與安全感的社會環境。